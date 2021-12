Die Dermago Group baut ihr Patentportfolio aus und übernimmt die Patente zur Herstellung des Arzneimittelwirkstoffes Polyphenon® E von Mitsui Norin Co,Ltd.

Strausberg (ots) -Die Dermago Verwaltungs GmbH ("Dermago"), gab heute bekannt, dass sie mit sofortiger Wirkung alle Patente zur Herstellung des pharmazeutischen Wirkstoffes Polyphenon® E, einem definierten Extrakt aus Grünteeblättern vom japanischen Patentinhaber und Hersteller Mitsui Norin übernommen hat. Synonyme für "Polyphenon® E" sind "definierter Extrakt aus Grünteeblättern" und "Sinecatechins".Die Patentfamilie umfasst Patente zur Zusammensetzung sowie zu dem einzigartigen, komplexen Verfahren zur Herstellung und Extraktion von Polyphenon® E aus Grünteeblättern.Mit der Übernahme der Patente stärkt die Dermago ihre Position im Markt der innovativen pflanzlichen Arzneimittel.Polyphenon® E ist der Wirkstoff, einer für die dermale Anwendung zugelassenen Salbe zur Behandlung von äußerlichen Feigwarzen im Genital- und Perianalbereich (Condylomata acuminata) bei immunkompetenten Patienten, die über 18 Jahre alt sind.Des Weiteren sieht Dermago vielversprechendes Potential für die Entwicklung des Wirkstoffs u.a. bei weiteren dermalen oder auch speziellen systemischen Indikationen wie z.B. im Bereich Immuntherapie mit gleichzeitiger Entwicklung zugehöriger Darreichungsformen. ¹Die Dermago Verwaltungs GmbH ist die Muttergesellschaft der auf die Dermatologie spezialisierten Pharmaunternehmen Aresus Pharma GmbH, Skin Care Pharma GmbH und Degode Pharma GmbH.¹: Dryden GW et. al, Inflamm Bowel Dis. 2013 Aug;19(9):1904-12. doi: 10.1097 / Jason Yap et al., Authorea. March 23, 2020 / Shanafelt TD et al. Cancer. 2013 Jan 15;119(2):363-70. doi: 10.1002/cncr.27719. Epub 2012 Jul 3.Pressekontakt:DERMAGO Verwaltungs GmbHKastanienallee 4615344 StrausbergEmail: info@dermago-group.comTelefon: 03341-589 90 40Original-Content von: Dermago Verwaltungs GmbH, übermittelt durch news aktuell