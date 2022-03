Derivate: Achtung, hier sind die aktuellen Fallstricke (Teil1)

Liebe Leserin, lieber Leser,

bevor es in medias res geht, seien mir einige persönliche Worte gestattet. Wir sehen uns aktuell einem Krieg auf europäischem Boden gegenüber. Im Gegensatz zu den militärischen Aktionen in der Kosovo-Krise in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist nun Russland der Angreifer.

Was aber gleich bleibt, ist das Leiden der Bevölkerung der Ukraine und das der Soldaten auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung