Deprimierend niedrige Erwartungen an Festzinsen

Man kann aber auch argumentieren, dass trotz steigender Zinsen die Zinslandschaft immer schlimmer wird, und einfach unsere Erwartungen an Festzinsen deprimierend niedrig geworden sind.

Im März betrug die Inflation in Deutschland geschätzt 7,3 %. Bei Zinsen in Höhe von 3 % hat man also eine inflationsbereinigte Rendite von -4,3 %. Da auf Zinsen die Kapitalertragsteuer fällig wird, sieht die Rendite nach Steuern sogar noch schlechter aus.