Depressionen: Online-Therapieprogramm deprexis®24 international verfügbar

München (ots) - Die Unternehmen Servier und GAIA weiten ihreVertriebs-Kooperation für das in Deutschland verfügbareOnline-Therapieprogramm bei Depressionen, deprexis®24, auchinternational aus. Das von GAIA entwickelte und von Servier inDeutschland seit Juli 2015 vertriebene Medizinprodukt bietet beiunipolarer Depression oder depressiver Verstimmung eine wirksameTherapieunterstützung und/oder Wartezeitüberbrückung. Es führt eineninteraktiven Dialog mit dem Anwender und lässt sich als Begleiter und"Weggefährte" durch den Alltag überall und jederzeit nutzen.Die aktuelle Vereinbarung zwischen Servier und GAIA erweitert dieVertriebsrechte weltweit auf alle Länder, ausgenommen USA und Japan.Erste länderspezifische Versionen werden bereits in den nächstenMonaten zur Verfügung stehen."Wir freuen uns sehr, dass bald auch Patienten in anderen Ländernvon der in klinischen Studien nachgewiesenen Wirksamkeit vondeprexis®24 profitieren können", sagt Dr. Armin Hartung,Marketingleiter bei Servier Deutschland. "Die Erweiterung derZusammenarbeit mit GAIA passt perfekt zu unserempatientenorientierten Ansatz im Gesundheitswesen, mit dem wirinnovative therapeutische Lösungen anbieten.""Wir sind sehr erfreut, dass sich Servier entschlossen hat, unsereZusammenarbeit auch auf andere Länder auszuweiten", sagt Mario Weiss,CEO und Gründer von GAIA. "Serviers exzellente Expertise in derNeuropsychiatrie wird dabei helfen, den leitliniengerechtenTherapieansatz in den klinischen Alltag zu implementieren."Die antidepressive Wirksamkeit von deprexis®24 ist in achtwissenschaftlichen Studien in Deutschland mit über 2.000 Patientennachgewiesen [1-7]: deprexis®24 vermindert nachweislich dieBeschwerden einer unipolaren Depression oder depressiven Verstimmung.Dabei wird sowohl die Lebensqualität als auch die Leistungsfähigkeitverbessert. Die Begleitung der Anwendung von deprexis®24 durch einenArzt oder Psychotherapeuten verbessert den Effekt desOnline-Therapieprogramms.Unter Depressionen leiden nach aktuellen Zahlen derWeltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit rund 350 MillionenMenschen, von denen viele keine angemessene Behandlung erhalten [8].Denn Menschen, die an Depressionen leiden, brauchen schnelle Hilfe.Neben einer medikamentösen Behandlung kann eine fundiertePsychotherapie helfen. Tatsächlich erhalten jedoch nur rund zehnProzent aller behandlungsbedürftigen Patienten mit einer akutenDepression in Deutschland eine geeignete Psychotherapie. DieWartezeit bis zu deren Beginn beträgt nicht selten sechs Monate. Diesist für einen depressiv Erkrankten ein unvorstellbar langerLeidenszeitraum. Eine rasch zugängliche und datenschutzkonforme Hilfebietet das individualisierte Online-Therapieprogramm deprexis®24.deprexis®24: Effektiv, flexibel und interaktivDas von Servier Deutschland vertriebene und als Medizinproduktzertifizierte Online-Therapieprogramm deprexis®24 bietet beiunipolarer Depression oder depressiver Verstimmung eine wirksameTherapieunterstützung und/oder Wartezeitüberbrückung. Das interaktiveProgramm basiert auf anerkannten Methoden der kognitivenVerhaltenstherapie und wurde von Ärzten und Psychotherapeutenmitentwickelt. Es ist auf allen Computern und mobilen Endgerätenverfügbar. deprexis®24 führt über einen Zeitraum von drei Monateneinen virtuellen interaktiven, dynamischen Dialog mit dem Nutzer undreagiert individuell auf dessen Antworten. Es kann mit oder ohnebegleitende Unterstützung durch einen Arzt oder Psychotherapeutenangewendet werden. Die Begleitung der Anwendung von deprexis®24 durcheinen Arzt oder Psychotherapeuten verbessert den Effekt desOnline-Therapieprogramms.Die signifikante antidepressive Wirksamkeit von deprexis®24 wurdein acht wissenschaftlichen Studien in Deutschland mit über 2.000Patienten nachgewiesen [1-7]. Die strengen Anforderungen desBundesdatenschutzgesetzes werden erfüllt. Ziel ist es, dem Patientenin seiner Depression zu helfen und die Fähigkeit zu einemverbesserten Selbstmanagement zu unterstützen.Weitere Informationen zu deprexis®24 unter:https://www.deprexis24.deLiteratur[1] Meyer B et al. J Med Internet Res 2009; 11(2):e15. doi:10.2196/jmir.1151[2] Berger T et al. Cog Behav Ther 2011; 40: 251-266[3] Moritz S et al. Behav Res Ther 2012; 50: 513-521[4] Schröder J et al. Epilepsia 2014; 55: 2069-2076[5] Meyer B et al. Internet Interventions 2015; 2: 48-59[6] Fischer A et al. Lancet Psychiatry 2015; 2: 217-223[7] Klein P et al. APA 2015, P-No 31:227-228[8] http://ots.de/Izb3DPressekontakt:Servier Deutschland GmbHArnd PrilippTel.: 089 / 570 95-176Fax: 089 / 570 95-126E-Mail: arnd.prilipp@servier.comElsenheimerstraße 5380687 MünchenOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell