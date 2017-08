Deposit Solutions übernimmt SAVEDO / Anbieter von Open-Banking-Plattform baut B2C-Geschäft aus

Hamburg (ots) - Deposit Solutions, die führendeOpen-Banking-Plattform für Spareinlagen und Betreiber derAnlageplattform ZINSPILOT, hat zum 10. August 2017 das BerlinerZinsportal SAVEDO übernommen.Mit seiner Innovation, einer Open-Banking-Lösung für Tages- undFestgeldangebote, hat sich Deposit Solutions seit der Gründung 2011erfolgreich als Infrastrukturanbieter für das europäischeEinlagengeschäft etabliert und namhafte Partner wie die Deutsche Bankoder die deutsche Fidelity-Tochter FFB an seine Plattformangeschlossen. Seit September 2015 macht das Unternehmen seineTechnologie darüber hinaus unter der Marke ZINSPILOT auch direkt fürSparer verfügbar, deren Hausbank die Open-Banking-Plattform nochnicht integriert hat. Mit der Übernahme von SAVEDO erweitert DepositSolutions seine Aktivitäten im B2C-Geschäft um eine erfolgreicheingeführte Marke mit über 18.000 registrierten Anlegern, 13Partnerbanken und zwei neuen Auslandsmärkten in Österreich und denNiederlanden.Dr. Tim Sievers, Gründer und Geschäftsführer von DepositSolutions, will mit der Übernahme von SAVEDO vor allem dieInternationalisierung des B2C-Geschäftsbereichs weiter vorantreiben.Das Zinsportal aus Berlin ist bereits heute in drei Sprachenverfügbar und wurde für seine serviceorientierte undbedienerfreundliche Website ausgezeichnet. "Mit SAVEDO gewinnen wireinen starken B2C-Partner, der internationale Kompetenz,technologisches Know-how und hohe Kundenfokussierung mitbringt",betont Sievers. "Das SAVEDO-Team hat in den vergangenen Jahren einengroßartigen Job gemacht und wir freuen uns sehr auf dieZusammenarbeit".Christian Tiessen, Gründer und Geschäftsführer von SAVEDO,ergänzt: "Mit Hilfe der Open-Banking-Plattform und dem 120 Köpfestarken Team von Deposit Solutions können wir signifikante Mehrwertefür unsere SAVEDO Kunden und Partnerbanken schaffen. Zum einenerhalten unsere Kunden Zugang zu einer großen Auswahl zusätzlicherProdukte und der 1-Konto-Lösung von Deposit Solutions. Zum anderenergeben sich für unsere Partnerbanken ganz neue Möglichkeiten zurVermarktung ihrer Einlagenangebote. Neben dem Zugang zu 60.000ZINSPILOT Kunden können unsere Partnerbanken in Zukunft zusätzlichMillionen von Bankkunden über die bestehendenOpen-Banking-Partnerschaften von Deposit Solutions erreichen."Christian Tiessen wird zukünftig neben seiner Funktion alsGeschäftsführer der SAVEDO GmbH auch die Internationalisierung desB2C-Geschäfts von Deposit Solutions übergreifend vorantreiben. DerStandort der SAVEDO GmbH in Berlin wird weitergeführt. Über denKaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Pressekontakt:Marco LuterbachredRobin. Strategic Public Relations GmbHVirchowstraße 65b. In der alten Fassfabrik22767 HamburgTel: 040-692 123-29E-Mail: Luterbach@red-robin.deOriginal-Content von: Deposit Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell