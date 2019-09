Hamburg (ots) - 115 Shows, 3 Millionen Fans - Depeche Modebegeisterten von 2017 auf 2018 mit ihrer "Global Spirit"-Welttourneedie Massen und gaben auf der Berliner Waldbühne ein fulminantesAbschiedskonzert. Der dazugehörige Konzertfilm zeigt nicht nur dasKonzert, sondern auch intime Dokumentaraufnahmen und emotionaleGeschichten machen "Depeche Mode: SPIRITS in the Forest" zu einemunvergesslichen Kinoerlebnis. CinemaxX zeigt das Muss für alle Fansam 21. und 24. November auf der großen Leinwand. Die Tickets gibt esunter www.cinemaxx.de/depechemode und an den Ticketkassen derteilnehmenden CinemaxX Kinos.Depeche Mode gaben 2017 und 2018 im Rahmen ihrer "GlobalSpirit"-Weltournée unglaubliche 115 Konzerte, bei denen mehr als drei3 Millionen Fans zu neuen und alten Songs der Band feierten.Zehntausende Fans erlebten auf der Berliner Waldbühne das mitreißendeAbschlusskonzert der Tour, das nun gespickt von Dokumentaraufnahmender Tour und emotionalen Geschichten von sechs besonderen DepecheMode-Fans auf die große Kinoleinwand kommt. Der Film zeigt nebeneinem tieferen Einblick darauf, wie die Musik und die Shows mit denLeben ihrer Fans verwoben sind, auch wie und warum die Popularitätder Band im Laufe ihrer Karriere immer mehr zugenommen hat. DepecheMode verbinden Menschen durch die Kraft ihrer Musik über die Grenzenvon Sprache, Ort, Geschlecht, Alter und äußeren Umständen hinwegmiteinander.Das einzigartige Kinoerlebnis mit "Depeche Mode: SPIRIT in theForest" bietet CinemaxX am 21. und 24. November auf der großenLeinwand und in bester Bild- und Tonqualität mit zahlreichengleichgesinnten Fans der Band. Die Kinotickets gibt es in allenteilnehmenden CinemaxX Kinos sowie online unterwww.cinemaxx.de/depechemode.Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxXService Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmendenCinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 8069 69.Teilnehmende CinemaxX Kinos:Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen,Halle, Hamburg-Dammtor, Hamm, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg,München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen,Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wuppertal und WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell