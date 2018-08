Mainz (ots) -Prominenter Besuch aus Hollywood im "ZDF-Mittagsmagazin":Oscarpreisträger Denzel Washington wird am Mittwoch, 8. August 2018,von Moderatorin Jana Pareigis auf der "Mima"-Couch begrüßt. DerUS-amerikanische Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent ist zuGast in der Rubrik "Talk" des "ZDF-Mittagsmagazins", das von 13.00bis 14.00 Uhr gesendet wird.Andreas Wunn, Redaktionsleiter und einer der Moderatoren des"ZDF-Mittagsmagazins": "Wir spielen den Standort Berlin-Mitte vollaus. Da wir jetzt aus der Hauptstadt senden, ist es für uns vielleichter, interessante Gesprächspartner live ins 'Mima'-Studio zubekommen. Damit machen wir das 'ZDF-Mittagsmagazin' attraktiver fürden Zuschauer."Seit dem Umzug des "ZDF-Mittagsmagazins" von Mainz nach Berlin imApril 2018 kann die Sendung immer wieder auf besondere Gäste zählen.So waren bereits Entertainerin Anke Engelke, Komiker Otto Waalkes undSchauspieler Heino Ferch Gäste in der Sendung. Neben DenzelWashington werden in dieser Woche noch Schauspielerin Veronica Ferressowie Dirigent Daniel Barenboim im "ZDF-Mittagsmagazin" erwartet.Geplant sind demnächst Auftritte von Schauspielerin Iris Berben undSänger Howard Carpendale. Neben prominenten Gesprächspartnern aus demKultur- und Unterhaltungsbereich sind im "ZDF-Mittagsmagazin" nahezutäglich Spitzenpolitiker und Experten live im Studio.Das "ZDF-Mittagsmagazin" erreicht im aufgelaufenen Jahr 2018 inder ARD und im ZDF im Schnitt 1,79 Millionen Zuschauer bei einemMarktanteil von 20,7 Prozent.https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-mittagsmagazin/https://zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazinhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmittagsmagazinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell