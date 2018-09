Dentsu Aegis Network nimmt neue TV-Schnittstelle zur ARD-Werbung in Betrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

Frankfurt am Main (ots) - Für Werbungtreibende wird sich dieBuchung von TV-Werbespots im Ersten künftig noch komfortabler undschneller realisieren lassen als bislang. Werbungtreibende könnensich über die neue Buchungsschnittstelle der ARD-Werbung SALES &SERVICES (AS&S) einen Überblick über freie Werbezeiten im Erstenverschaffen und dort direkt einbuchen, umbuchen oder Stornierungenvornehmen. Bislang konnten TV-Buchungen im Ersten separat über dasBuchungssystem CLASS vorgenommen werden. Dank der neuen Schnittstellekönnen nun die Mediasysteme der Agenturen direkt auf dasWerbeinventar der AS&S zugreifen und somit Planung und Buchungverknüpfen."Die ARD-Werbung steht nicht nur für wirkungsstarkeQualitätsumfelder, sondern auch für erstklassigen Service. Die neueSchnittstelle bietet dem Werbemarkt ganz ohne Umwege den direktenZugriff auf unser Angebot und beschleunigt das gesamte Verfahrenbeträchtlich", sagt Uwe Esser, Geschäftsleiter TV ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH.Dentsu Aegis Network hat diese Schnittstelle als erstesAgenturnetzwerk mit ihrem Mediasystem DAP MediaLine bereits inBetrieb genommen."Wir begrüßen die Investition und Weiterentwicklung der AS&S sehr,die auf die permanente Prozessoptimierung und Verbesserung derArbeitsabläufe in unserer Agentur einzahlt", kommentiert IsabelDickenscheid, Head of Planning & Implementation TV bei Dentsu AegisNetwork."Die direkte Anbindung von CLASS an unser Agentursystem trägteinen weiteren Schritt zur Automatisierung von Standardprozessen bei.Wir freuen uns, dass dieses Projekt in Zusammenarbeit mit AS&S zumErfolg geführt hat", ergänzt Sabine Goßmann-Krüger, Director MediaApplications & Processes, Dentsu Aegis Network.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell