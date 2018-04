Dentsply Sirona: Vorsicht? Absturz möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Dentsply Sirona ist ein Unternehmen der Medizintechnik aus den USA. Die Aktie hat in den vergangenen Jahren einen interessanten Verlauf gezeitigt und könnte in den kommenden Monaten sowohl in die Aufwärts- wie auch in die Abwärtsrichtung deutliche Bewegungen verzeichnen. Chartanalysten sehen in dem Wert einen sehr langfristigen Aufwärtstrend, der allerdings im Jahr 2018 auf den Prüfstand gestellt worden ist. Denn die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.