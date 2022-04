Dentsply Sirona-Aktie: Kursziel gesenkt!

Aufwärtspotenzial HC Wainwright hat das Kursziel für Dentsply Sirona Inc (NASDAQ:XRAY) von $58 auf $48 (17% Aufwärtspotenzial) gesenkt und das Rating Neutral bestätigt. Die Analysten haben die Prognosen für 2022 angepasst, um die niedriger als erwartet ausgefallenen Gewinne für Q1 FY22 zu reflektieren. Die Geschäftsleitung wies darauf hin, dass die Ergebnisse eine schwächere Umsatzentwicklung in den USA, globale Herausforderungen in der Lieferkette und Gegenwind durch Wechselkurseffekte… Hier weiterlesen