Densitas® und Mammography Educators, LLC lancieren maßgeschneiderte Lehrpläne über die erste KI-Telehealth-Lösung

Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire) - Densitas® Inc., ein weltweiter Anbieter von K.I.-Technologien für die digitale Mammographie und das Brustscreening, gaben heute ihre Partnerschaft mit Mammography Educators bekannt, um die erste auf künstlicher Intelligenz basierende Ausbildungsplattform für Telehealth-Technologen anzubieten, die die Geschäftskontinuität in Mammographie-Praxen unterstützt.COVID-19 hat den Bedarf nach telemedizinischen Lösungen verstärkt, die einen breiteren Zugang zu qualitativ hochwertigen Lehrplänen für die Ausbildung von Mammographie-Technologen bieten, in einer Zeit, in der Mammographie-Praxen Probleme mit Kapazitätsengpässen haben. Mammography Educators haben sich mit Densitas® zusammengetan, um maßgeschneiderte Schulungsinhalte und eine Telemedizin-Lösung zu lancieren, die eine virtuelle Live-Schulung bietet und auf densitas® intelliMammo(TM) Technologen-Berichtskarten basiert.Die densitas® intelliMammo(TM) Suite ermöglicht die Erkennung von bestimmten Tendenzen bei der Arbeit von Technologen und bietet quantitative Bildqualitätsmetriken basierend auf der Arbeit der Technologen und der Mammographiepraxis insgesamt, die es Mammography Educators ermöglichen, einen evidenzbasierten Lehrplan zu entwickeln, der auf die Bedürfnisse der jeweiligen Mammographiepraxis zugeschnitten ist."Die richtige Positionierung bei der Mammographie kann schwierig sein, ist aber entscheidend für die Krebserkennung. Positionierungsfehler können durch die Standardisierung der Techniken von Technologen angegangen werden", erklärt Louise Miller, R.T.(R)(M)(AART), CRT, FSBI, Mitbegründerin von Mammography Educators. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Densitas®. So können wir voll integrierte Bildungsmaterialien zur Verfügung zu stellen, die auf Anfrage am Behandlungspunkt abrufbar sind. Wir können jetzt Live-Schulungen aus der Ferne anbieten, die auf den von Densitas® generierten K.I.-Berichtskarten für Technologen basieren."densitas® intelliMammo(TM) identifiziert Positionierungsfehler schnell und integriert sie in Schulungsmaterialien von Mammography Educators, um Technologen einen einfachen Zugang zu ermöglichen, sich die Patientin noch im Untersuchungsraum befindet. Dadurch werden kostspielige Rückrufe vermieden und die Leistung der Technologen verbessert sich.Diese Partnerschaft bietet eine neuartige Methode für die Ausbildung von Technologen. densitas® intelliMammo(TM) erstellt quantitative Bildqualitätsmetriken, um die Positionierungstechniken zu identifizieren, die Technologen als besonders schwierig empfinden. Evidenzbasierte Kriterien werden verwendet, um die Ausbildungsinhalte für Mammography Educators zu identifizieren, die den Technologen am Behandlungsort gezeigt werden sollen. Mammographie Educators entwickelt darauf basierend einen maßgeschneiderten Ausbildungslehrplan, der entweder aus der Ferne oder persönlich durchgeführt wird."Das Densitas®-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Mammography Educators. Sie sind im Bereich der Ausbildung von Radiologietechnologen führend und weltweit für ihre bewährte Miller-Methode für Mammographie-Positionierungstechniken bekannt", sagt Mo Abdolell, CEO von Densitas®. "Die Corona-Einschränkungen und die damit zusammenhängenden langen Wartelisten von Frauen, die auf einen neuen Termin für ihre Vorsorgeuntersuchung warten, unterstreichen die Notwendigkeit innovativer Lösungen, damit Frauen weiterhin Mammographie-Untersuchungen von höchster Qualität erhalten. Das Angebot einer innovativen evidenzbasierten Lösung auf der Basis von künstlicher Intelligenz, die die Entwicklung und Fernübertragung eines maßgeschneiderten Ausbildungslehrplans ermöglicht, ist ein völlig neuer Ansatz, den wir in Zusammenarbeit mit Louise Miller und Mammography Educators entwickeln konnten. Damit stehen die Türen weit offen für die Fernübertragung von Live-Schulungen auf globaler Ebene an Mammographie-Praxen, die sonst keinen Zugang zu einer solch hochwertigen Ausbildung hätten."Informationen zu Densitas®:Densitas® ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen mit künstlicher Intelligenz für Mammographie und Brustkrebsscreening mit dem Ziel, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und die Qualität und Angemessenheit der Versorgung zu erhöhen. Densitas® entwirft Lösungen, die auf wertorientierte Versorgungsmodelle ausgerichtet sind, wobei der Schwerpunkt auf der Präzision der Brustgesundheit, der Mammographiequalität, der Workflow-Effizienz, den nationalen Mammographie-Berichtsstandards, der FDA MQSA EQUIP-Konformität und der Ausbildung von Radiologietechnikern liegt.Erfahren Sie mehr auf www.densitas.health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2988012-1&h=1558800653&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2988012-1%26h%3D2568392653%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.densitas.health%252F%26a%3Dwww.densitas.health&a=www.densitas.health)Informationen zu Mammography EducatorsMammography Educators, mitbegründet von Amy Chatten und der weltbekannten Mammographin Louise Miller, entwickelt hochwertige, konsistente Methoden für die Brustbildgebung durch bisher einzigartige, ansprechende Mammographie-Ausbildungsdienste und -produkte. Sie verwenden dazu eine datengestützte Technik, die auf den Prinzipien der Konsistenz, Reproduzierbarkeit, Effizienz, Leistungsfähigkeit und der richtigen Einstellung auf die Körperergonomie basiert.Erfahren Sie mehr auf www.mammographyeducation.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2988012-1&h=4252054328&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2988012-1%26h%3D3604856237%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mammographyeducation.com%252F%26a%3Dwww.mammographyeducation.com&a=www.mammographyeducation.com)Pressekontakt:Jessica Kelley(612) 770-8056jkelley@densitas.healthoder Amy ChattenMPHExecutive Director(619) 663-8269amy@mammographyeducators.comOriginal-Content von: Densitas, übermittelt durch news aktuell