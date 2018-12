Denkpause an Weihnachten nutzen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die Vorweihnachtszeit ist oft turbulent, nach Heiligabend aberkehrt bei vielen Ruhe ein. "Die Phase kann man gut nutzen, um zuüberlegen, was im letzten Jahr als besonders schwierig erlebt wurde",rät Professor Martin Keck vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie inMünchen im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Je klarer man sichdarüber ist, desto besser kann man Bewältigungsstrategien für dieZukunft entwickeln, um sogenanntem negativem Stress vorzubeugen. Denndieser kann, vor allem auf Dauer, zu ernsthaften Erkrankungen führen.Als Auslöser gelten vor allem Überlastung, zum Beispiel in der Arbeitoder bei der Pflege von Angehörigen, Zeitdruck, Ziele, die man nichterreichen kann, oder das Gefühl, keine Kontrolle mehr über das eigeneTun zu haben. Wer um das Risiko weiß, kann eher darauf reagieren undbewusst eine Phase der Entspannung einplanen.Jeder sollte auch überlegen, was er in diesem Jahr für sich selbstgemacht hat - weil es ihm Spaß gemacht oder gutgetan hat. Wer eigeneInteressen pflegt, tut damit auch etwas für die psychischeGesundheit. Freizeitbeschäftigungen können unseren Fokus auf Dingelenken, die wir am Leben schätzen. Das schützt davor, in schwarzenLöchern zu versinken. "Dabei sollte man allerdings darauf achten,dass die Freizeit nicht auch noch in Stress ausartet", rät KlausLieb, wissenschaftlicher Geschäftsführer am DeutschenResilienz-Zentrum in Mainz.In der neuen "Apotheken Umschau" erklären Experten, wie man ausseinen Kraftquellen schöpfen kann, wie Krisen einen stärker machenkönnen und warum es hilft, dem Leben einen kleinenVertrauensvorschuss zu geben.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell