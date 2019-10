Denkmalgeschützte Immobilien: Chance oder Risiko?

Langenhagen-Hannover (ots) - Altbauten bieten meist eine besonders hoheWohnqualität in bester Lage. Trotzdem scheint eine denkmalgeschützte Immobilieauf den ersten Blick keine besonders lohnende Investition zu sein. Weildenkmalgeschützte Immobilien auch immer ein öffentliches Interesse erfüllen undeinen hohen kulturellen Wert haben, sind Eigentümer einer Denkmalimmobilie durchdie Erhaltungspflicht angewiesen die Immobilie so instand zu halten, dass ihrkünstlerischer, wissenschaftlicher und historischer städtebaulicher Charakternicht verändert wird. Sanierungen müssen somit von Denkmalschutz Bauexpertenangeleitet werden und unterliegen besonderen Auflagen, die von den örtlichenDenkmalschutzbehörden bestimmt werden. Beginnen Eigentümer eigenständig und ohneschriftliche Genehmigung mit Renovierungs- oder Umbauarbeiten, können sie unterUmständen zum kostspieligen Rückbau verpflichtet werden. Auch erkennen nurSpezialisten alle Chancen und Möglichkeiten ein Denkmal zu erhalten und dabeialle Anforderungen an modernes Wohnen umzusetzen. Die German Property Group GmbHaus Langenhagen bei Hannover hat sich auf die Sanierung und den Umbau vondenkmalgeschützten Immobilien spezialisiert, trotzdem stellt das Unternehmenklar: "Auch wir stoßen hin und wieder an unsere Grenzen. Meistens sind Kommunendann enttäuscht, wenn eine Denkmalimmobilie nicht wirtschaftlich saniert werdenkann. Wir versuchen dann Kompromisse anzubieten, bei denen ein Baudenkmalzumindest in Teilen erhalten bleibt."Denkmalgeschützte Immobilien kaufenUm den hohen Auflagen an den Denkmalschutz etwas entgegenzusetzen, profitierenKäufer denkmalgeschützter Immobilien durch die Denkmalschutz AfA (Absetzung fürAbnutzung) von staatlichen Förderungen bezüglich ihrer Steuer. "Die meistendenken bei denkmalgeschützten Immobilien an Stuck, kunstvoll verzierte Fassadenund Bauwerke von repräsentativer Natur. Aber auch alte Krankenhäuser, Kasernenoder Fabrikgebäude sind Zeugen vergangener Jahrhunderte. Chancen bieten dieseGroßimmobilien, wenn man sie für Wohnzwecke nutzbar macht. Gerade instrukturstarken Regionen fehlt es oft an wichtigem Wohnraum, der durch den Umbauund die Umnutzung denkmalgeschützter Immobilien geschaffen werden kann",informiert die German Property Group. Das Portfolio des Projektentwicklers ausLangenhagen umfasst vor allem Gebäude um 1900. In der sogenannten Gründerzeiterrichteten viele Industrielle, Militärs aber auch der Adel, der sein Prestigegegenüber dem aufsteigenden Bürgertum beweisen wollte, kunstvolle undrepräsentative Bauten. "Der Aufgabe diese Zeugnisse unserer Geschichte zuerhalten und in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, widmen wir uns nun bereitsseit mehreren Jahren erfolgreich", heißt es vom Projektentwickler. Damit erfülltdas Unternehmen auch Richtlinien der allgemeinen Denkmalschutzbestimmungen, diebesagt, dass für Denkmalimmobilien eine Nutzung angestrebt werden solle, die dendauerhaften Erhalt des Bauwerks gewährleistet.Denkmalgeschützte Immobilien in DeutschlandSchätzungen zufolge existieren deutschlandweit weit über eine MillionenBaudenkmale, die von einzelnen Gebäuden bis zu ganzen Stadtkernen reichen.Jährlich kommen neue Gebäude hinzu, die wegen besonders charakteristischerKriterien der Bauweise erhaltenswert sind. Der Kauf einer denkmalgeschütztenImmobilie ist nicht nur ein Beitrag zum Erhalt wertvollen Kulturguts. Mitfachkundiger Beratung und kompetenten Partnern an der Seite sinddenkmalgeschützte Immobilien auch eine lohnende Investition für kommendeGenerationen. "Eine Denkmalimmobilie zu entwickeln und in die Zukunft zuüberführen sehen wir ganz klar als Chance, sowohl für die Allgemeinheit als auchfür die Menschen, die später in einer sanierten Denkmalimmobilie leben",schließt die German Property Group.Pressekontakt:info@german-property-group.comGerman Property Group GmbHIn den Kolkwiesen 68D-30851 Langenhagen - Hannoverwww.german-property-group.comOriginal-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell