Berlin (ots) -Egal, wie viele Geschichten über unkontrollierte Wutanfälle,vergoldete Badewannen oder extravagante Wünsche durch die Mediengeistern - wir lieben Diven. Weil sie ihre eigenen Regeln aufstellenund sich nichts vorschreiben lassen. Diesen Diven setzt vom 5. bis23. September 2018 im Estrel Berlin "DIVAS - Die Show" einmusikalisches Denkmal. Dabei stehen ausschließlich weiblicheMusik-Ikonen auf der Bühne.Dafür schlüpfen begabte Darstellerinnen in die High Heels derbekanntesten Diven des Musik-Business: Hier trifft Jennifer Lopez aufBette Midler, Marilyn Monroe auf Whitney Houston und Amy Winehousesowie Cher auf Janis Joplin. Selbstverständlich ist die Diven-Listenicht vollständig ohne Pop-Queen Madonna, die einst sagte: "Ich fandschon immer, dass man mich wie einen Star behandeln sollte." DesWeiteren ergänzt Aretha Franklin das Ensemble; die Primadonna lässtsich stets 25.000 Dollar ihrer Gage nach ihrem Auftritt in bar geben.Komplettiert wird die Show durch Diana Ross & The Supremes.Soul-Ikone Diana Ross ist nicht nur als erfolgreichste US-Sängerinbekannt, sondern auch durch ihre exzentrischen Star-Allüren.Alle Sängerinnern sind die weibliche Personifizierung des Soul,Funk sowie Pop und begeistern mit ausdrucksstarken Stimmen, diedirekt ins Herz gehen. Begleitet werden die weiblichen Superstars vonmännlichen Tänzern sowie einer Live-Band."DIVAS - Die Show"05. bis 23. September 2018Mittwoch bis Samstag 20.30 Uhr, Sonntag 19.00 UhrTickets ab 24 EuroTicket-Hotline: 030/6831-6831www.stars-in-concert.deEstrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin