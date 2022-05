Denk nicht, dass Warren Buffett erneut schnell 41 Mrd. US-Dollar investiert

Warren Buffett kann also doch noch überraschen. Das Orakel von Omaha erklärte auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass man in den vergangenen Wochen des zweiten Quartals zunächst keine weiteren Aktien zurückgekauft habe.

Aber auch aus seinen operativen Updates ging hervor, dass Berkshire Hathaway zuletzt stark als Käufer aufgetreten ist. Netto investierte Warren Buffett 41 Mrd. US-Dollar in spannende Beteiligungen. Wobei er für 51 Mrd. US-Dollar kaufte und letztlich für 10 Mrd. US-Dollar bei Aktien den Verkaufsknopf gedrückt hat. Das führte zu diesen Werten.

Die sich logisch anschließende Frage ist, ob Warren Buffett schnell erneut in einen solchen Kaufrausch verfällt. Darauf hat das Orakel von Omaha selbst eine sehr klare Antwort.

Wie wir mit Blick auf die Zusammenfassungen der diesjährigen Hauptversammlung erkennen können, hat Warren Buffett seine Pläne geteilt, was das weitere Vorgehen angeht. Hier ein, zwei Aussagen, die Investoren dazu kennen sollten:

„Wir haben in drei Wochen 40 Milliarden Dollar in aller Eile ausgegeben. Jetzt sind wir wieder in unserer lethargischen Stimmung.“