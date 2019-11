Hamburg (ots) -Während der langen Isolationshaft im türkischen Hochsicherheitsgefängnis wegendes Vorwurfs der Terrorpropaganda hat der deutsch-türkische Journalist DenizYücel viel Solidarität erfahren. "Wenn es in der Öffentlichkeitmucksmäuschenstill gewesen wäre, während ich im Gefängnis sitze, hätte mich dasfertiggemacht", sagt Yücel im Gespräch mit Bärbel Schäfer für EMOTION (Heft11/19 ab morgen im Handel, www.emotion.de). Die Öffentlichkeit, Anwälte, Politikund Familie hätten ihm Kraft gegeben für seinen Widerstand gegen die Politik vonStaatspräsident Erdogan. Noch wichtiger dabei war seine Beziehung: "Unsere Liebehat allem standgehalten. Meine Frau war am nächsten an mir dran. Dilek hat dieFäden zusammengehalten und hat alles gemacht, was zu machen war, ob mir neueSocken schicken oder Kaffee mit Angela Merkel trinken. Dabei hat sie sich selbstin Gefahr begeben", sagt der 46-Jährige, der in Haft die FernsehproduzentinDilek Mayatürk heiratete. "Dilek und ich kannten uns nicht so lange vor meinerVerhaftung, wir haben sogar mal überlegt, uns zu trennen. Unsere Beziehung warvieles, aber nicht gefestigt. Wir haben geheiratet, damit wir uns überhauptsehen konnten. Nur fand die Hochzeitsparty ohne mich statt." Oft blieb dem Paarnur die schriftliche Kommunikation. "Natürlich gab es auch nicht so freundlicheNotizen. Überreaktionen, Ängste auf beiden Seiten. Sich zu verkrachen,funktioniert auch im Knast. Sich aussprechen und versöhnen ist vielschwieriger", sagt Deniz Yücel, dessen Durchhaltestrategie die "ständigeFeindanalyse" und das Schreiben war. So hat er Momente der Verzweiflungüberstanden. "Die Misshandlungen haben mich stark verunsichert. Aber da bin ichschnell in den Analysemodus gegangen."Deniz Yücel bleibt auch nach seiner Freilassung in Aktion, sein Widerstand istungebrochen. Gerade ist sein Buch "Agentterrorist" erschienen. Zu den"Spätfolgen" seiner Haft hält er sich bedeckt: "Ich will dazu nicht viel sagen,und zwar aus folgendem Grund: Es gab da keinen geschützten, intimen Raum. Darumhabe ich in meinem Buch persönliche Dinge erzählt, die die Staatsmacht ohnehinmitbekommen hat. Diese erzwungene Intimität kann ich nur abstreifen, indem ichsie öffentlich mache. Aber das, was selbst der Überwachung imHochsicherheitsgefängnis entgangen ist, möchte ich nicht ausbreiten. Freiheitist auch das Recht auf Intimität", sagt Deniz Yücel in EMOTION.Pressekontakt:Silvia FeistEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 724E-Mail: silvia.feist@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell