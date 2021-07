Denarius gibt Explorationspläne und Ziele für 2021 für das Lomero-Poyatos-Projekt in Südspanien bekannt

Quelle: IRW Press

TORONTO, KANADA, Montag, 26. Juli 2021 ("Denarius Silver" oder das "Unternehmen") (TSXV: DSLV – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver-corp/ ), freut sich bekannt zu geben, dass SRK Consulting (US) Inc. ("SRK") seine Überprüfung und Bewertung des Projekts Lomero-Poyatos, das sich im iberischen Pyritgürtel ("IBP") in Südspanien befindet, erfolgreich abgeschlossen hat und die potenziellen Explorationsziele für ein polymetallisches Gold- und Kupferprojekt bestätigt. Das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung