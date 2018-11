"Demütigendes Frauenbild": Ärztin Kristina Hänel kämpft weiter gegen Paragraf 219a / stern-Interview

Hamburg (ots) - Seit einem Jahr kämpft die AllgemeinärztinKristina Hänel gegen ein Gerichtsurteil, das am 22. Dezember 2017 vomAmtsgericht Gießen gegen sie ausgesprochen wurde. Ihr Vergehen: Aufder Internetseite ihrer Praxis findet sich unter dem Stichwort"Frauengesundheit" auch der Hinweis "Schwangerschaftsabbruch". Dassei "Werbung" lautete das Urteil. Nach Paragraf 219a desStrafgesetzbuches ist es Ärzten verboten, Abbrüche öffentlichanzubieten.Vor wenigen Wochen wurde der Schuldspruch gegen Hänel in höhererInstanz bestätigt. Aber sie will weiterkämpfen. Das Gesetz müsseabgeschafft oder geändert werden, sagte sie gegenüber dem stern.Angezeigt wurde Hänel von radikalen Abtreibungsgegnern, und diese, soHänel, würden sich andernfalls auch in Zukunft wieder auf denParagrafen berufen. "Frauen dürfen sich in Deutschland dazuentscheiden, die Schwangerschaft abzubrechen. Das haben wir Ärztenicht erfunden, das ist in Paragraf 218 StGB so geregelt", so Hänel."Und wenn eine Frau so entscheidet, muss sie sichere medizinischeVersorgung und Informationen finden."Ärzte, die Abbrüche durchführen, dürfen diese Informationen abernicht mitteilen, da eine Abtreibung nicht als normale medizinischeBehandlung verharmlost werden soll. Für Kristina Hänel, die seit 30Jahren als Ärztin arbeitet, geht diese Sichtweise an der Realität derFrauen vorbei. "Frauen geraten in diese Lage. Und es steckteigentlich immer eine Notsituation dahinter. Keine hat das gewollt,aber es gibt dann eben auch keine andere Lösung, der Entschluss stehtfest und die Frauen brauchen Unterstützung." Zwar gibt es in ganzDeutschland Beratungsstellen, aber in manchen Gebieten sei es fürungewollt Schwangere dennoch schwierig, die Adresse eines Arztes zufinden. Und da die durchführenden Ärzte die Behandlung nichtankündigen dürfen, bleibe den Frauen nichts anderes übrig, alsherumzutelefonieren.Das Gesetz solle dazu dienen, Frauen vor sich selbst zu schützen,da man offenbar davon ausgehe, dass Schwangere durch ihre hormonelleSituation nicht in der Lage seien, frei zu entscheiden, so Hänel."Das ist ein demütigendes Frauenbild."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell