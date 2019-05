Mainz (ots) -Bereitschaftspolizisten sind die Spezialisten für Großereignisseund können im gesamten Bundesgebiet eingesetzt werden. Sie stehenhäufig in der Kritik und werden zugleich selbst oft Opfer vonBeleidigungen, Aggressionen und Gewalt. Die "ZDF.reportage" begleitetam Sonntag, 12. Mai 2019, 18.00 Uhr, eine Hundertschaft derBereitschaftspolizei in Baden-Württemberg und Sachsen. In "Demos,Fußball und Randale - Bereitschaftspolizei am Limit" beobachtetFilmautor Robert Heller die Arbeit der Beamten samt ihrervielfältigen Einsätze - etwa die Kundgebung einer Rechtsaußen-Parteiam 1. Mai, die von den Bereitschaftspolizisten vor Gegendemonstrantenbeschützt werden soll, und ein Fußballspiel, das als Risikospieleingestuft ist, und bei dem die Beamten versuchen müssen, dieFangruppen voneinander zu trennen.Die "ZDF.reportage" hinterfragt, wie sich die Beamten tagtäglichmotivieren, was sie wirklich ärgert und wie sie mit Kritik undAttacken umgehen. Die Reportage zeigt auf, welcher Aufwandwöchentlich für die Durchsetzung von Grundrechten betrieben wird,welche Kosten entstehen und was diese Arbeit für die oft jungenPolizistinnen und Polizisten bedeutet.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseite: https://reportage.zdf.de/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell