Demonstrationsverbot in Berlin - Besser zulassen

Straubing (ots) - Durch die Anordnung des Innensenators werden sich jene bestätigt fühlen, die davon überzeugt sind, dass unliebsame Meinungen in Deutschland unterdrückt werden sollten. Besser wäre es, Demos zuzulassen, selbst wenn der größte Unsinn dort propagiert wird, aber deutlich zu machen, dass sie beendet werden, wenn gegen die Regeln verstoßen wird. Das beste Mittel gegen das Misstrauen der Bürger ist ohnehin eine überzeugende Politik. Die jedoch gelingt Bund und Länder in diesen Wochen nicht immer, wie zum Beispiel das Hin und Her bei der Teststrategie für Urlaubsrückkehrer zeigt.