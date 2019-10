Demonstration gegen das baden-württembergische Polizeigesetz erfolgreich

Stuttgart (ots) - Für vergangenen Samstag hat das Bündnis"NoPolGBW" zur Demonstration in mehreren Städten aufgerufen. DiePiratenpartei, Teil des Bündnis, schloss sich der Demonstration inStuttgart an, organisiert wurde sie vom Commando Cannstatt.Die Demonstration wurde von knapp 1000 Demonstranten begleitet."Es freut mich zu sehen, dass wir es in ganz Baden-Württemberggeschafft haben auf die Repressionen durch das aktuelle und einmögliches neues Polizeigesetz aufmerksam zu machen", kommentiertBorys Sobieski.Mathes Breuer, Aktivist aus Bayern, spricht über die Situation imNachbar-Bundesland: "Es ist durch die Bank eine Tendenz zurGesetzesverschärfung erkennbar. Wir hätten auch viel früher undschneller auf die Straße gehen müssen.""Der Rechtsstaat wird also im Sinne einer Law-and-Order-Politikverstanden, mit der ein starker Staat markiert werden soll.Tatsächlich gemeint ist aber das genau Gegenteil, nämlich dieEinhebung des staatlichen Gewaltmonopols und die Begrenzungstaatlicher Rechte", erläutert ein Sprecher der ArbeitsgemeinschaftFananwälte und Strafverteidiger.Die Demonstration verlief ohne weitere Auffälligkeiten.Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell