Demonstranten fordern Fernwärme-Rückkauf in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Geschätzt etwa 300 Menschen haben am Freitagnachmittag in der Hamburger Innenstadt für den Rückkauf des Fernwärmenetzes demonstriert.



"Volksentscheid 2013 jetzt umsetzen" stand auf einem Transparent, mit dem sie vom Vattenfall-Kundenzentrum am Hauptbahnhof zum Rathausmarkt zogen. Ursprünglich war eine Menschenkette entlang der etwa einen Kilometer langen Strecke vom Vattenfall-Kundenzentrum zum Rathaus geplant.

Die regierende SPD brauche noch Entscheidungshilfe, den 2013 im Volksentscheid geforderten vollständigen Rückkauf der Energienetze umzusetzen, hieß es im Aufruf der Volksinitiative "Tschüss Kohle". Der rot-grüne Senat hat noch bis 30. November Zeit, dem Bürgerwillen zu entsprechen. Da der mit Vattenfall nach dem Volksentscheid vereinbarte Rückkaufpreis inzwischen aber um rund 300 Millionen Euro über dem aktuellen Wert des Netzes liegt, gibt es Bedenken hinsichtlich der Landeshaushaltsordnung. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) lässt derzeit die möglichen rechtlichen Folgen prüfen./fi/DP/tos