Demokratische Republik Kongo: Zahl der Ebola-Toten im Kongo 2019 vervierfacht, zwei Drittel der Erkrankten sind Kinder (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/iXAsZU--------------------------------------------------------------Kinshasa / München (ots) -2019 sind im Kongo bereits jetzt fast viermal so viele Menschen anEbola gestorben wie im gesamten Jahr 2018. Das vermeldet dieHilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit. "Der andauerndeBürgerkrieg im Land mit immer wieder neuen Gefechten und fast vierMillionen Binnenflüchtlingen macht es fast unmöglich, die Epidemiewirkungsvoll zu bekämpfen. Wir befürchten, dass sie sich weiterausdehnen wird", sagt Pressesprecher Boris Breyer. Besondersalarmierend sei, dass es sich bei einem Drittel der Erkrankten umKinder handele.Die aktuelle Ebola-Epidemie war im August 2018 im Osten Kongos inden Provinzen Nord Kivu und Ituri ausgebrochen. Zuvor hatte es im Mai2018 einen kleineren Ausbruch im Nordwesten des Landes gegeben, derim Juli für beendet erklärt wurde. Insgesamt sind bei den beidenAusbrüchen bis Ende 2018 356 Menschen gestorben. 2019 waren es biszum 31.Juli bereits 1467. "Unsere größte Sorge gilt den Kindern, dennim Vergleich zu früheren Epidemien ist die Zahl der infiziertenKinder extrem hoch. Jedes vierte Kind unter fünf Jahren im Kongo istunterernährt. Sowieso schon geschwächt, werden viele von ihnen nichtüberleben", sagt Breyer.Der aktuelle Ebola-Ausbruch gilt als der zweitgrößte in derGeschichte nach dem Ausbruch 2014 in Westafrika. DieWeltgesundheitsorganisation hatte Mitte Juli den internationalenNotstand ausgerufen, nachdem die Zahlen weiter gestiegen und ersteEbola-Fälle in der Millionenstadt Goma an der Grenze zu Ruandaverzeichnet worden waren. Ruanda hatte daraufhin kurzzeitig dieGrenzen geschlossen. Bereits im Juni waren drei Fälle von Ebola imbenachbarten Uganda bekannt geworden.Die SOS-Kinderdörfer haben laut Boris Breyer eine Reihe vonPräventivmaßnahmen ergriffen und sowohl im Kongo als auch imbenachbarten Uganda Aufklärungskampagnen gestartet. DieHilfsorganisation unterstützt notleidende Kinder in der Regionununterbrochen seit 30 Jahren.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell