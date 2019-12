Demokratiebildung an der Schloss-Schule Kirchberg Schule der Demokraten?

Kirchberg/Jagst (ots) - Antidemokratische Äußerungen oder Aktionen von Schülernkommen in Kirchberg nach Aussage der Schulleitung nicht vor. Stattdessenengagieren sich im Verhältnis zur Größe des privaten Gymnasiums und InternatsSchloss-Schule Kirchberg an der Jagst überproportional viele Schüler bereitswährend, aber vor allem nach der eigentlichen Schulzeit politisch. Taugt dieSchloss-Schule also als Vorbild für das Thema "Demokratiebildung"?Bereits in den 70er-Jahren wurden, so der aktuelle Schulleiter Alexander Franz,Weichenstellungen vorgenommen, die die Demokratie an der Schloss-Schule seitdemzum "Mitmacherlebnis" machen. Joachim Scholz, ehemaliger Schloss-Schul-Schülerund von 2008 bis 2016 Oberbürgermeister der 26.000 Einwohner-Stadt Neckarsulm:"Sowohl Internatsleiter Heinz Borchers als auch der Schulleiter Fritz Buckelwaren überzeugt, dass es wichtig ist, Schüler in sie selbst betreffendeEntscheidungen mit einzubinden. Der paritätisch besetzte Internatsrat bekamdeshalb reale Mitentscheidungskompetenzen zuerkannt. Ich kann mich erinnern,dass mehrfach bereits ausgesprochene Disziplinarmaßnahmen vom Internatsbeirathinterfragt und nach Rücksprache mit der Schloss-Schul-Leitung durch andereMaßnahmen ersetzt wurden. Übrigens nicht immer durch mildere!"Genau diese Erfahrungen sind auch den heutigen Schulverantwortlichen wichtig,weshalb alle diese basisdemokratischen Einrichtungen gepflegt und im Rahmen derschulrechtlichen Möglichkeiten über die Jahre hinweg sogar noch erweitertwurden: unter anderem durch "ELISA", denEltern-Lehrer-Internat-Schüler-Arbeitskreis. Der hat im letzten Schuljahreinvernehmlich neue Regelungen für die Handy- und Smartphone-Nutzung an derSchloss-Schule verabschiedet, die seitdem dafür sorgen, dass es dafür klareLeitlinien gibt. "Der entscheidende Kick liegt nun darin", so Jana Gaitzsch,Fachvorsitzende für Gemeinschaftskunde und damit zuständig für die schulischeAufbereitung des Themas 'Demokratiekompetenz', "dass genau solche Erfahrungen imUnterricht dann lehrplankonform mit Hintergrundwissen verknüpft werden, so dassTheorie und Praxis der Demokratie für die Kinder und Jugendlichen zu einerEinheit werden."Mehr unter https://schloss-schule.de/infothek/downloads/presse/Pressekontakt:Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst GmbHStaatlich anerkanntes Gymnasium mit InternatAlexander Franz, SchulleiterTelefon 07954 / 9802 - 0E-Mail: info@schloss-schule.dewww.schloss-schule.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105515/4467881OTS: Schloss-Schule KirchbergOriginal-Content von: Schloss-Schule Kirchberg, übermittelt durch news aktuell