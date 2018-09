Demokratie wächst von unten / BDZV-Konferenz Chefredakteure tagt in Berlin

Berlin (ots) - "Demokratie wächst von unten, vor der eigenenHaustür." Das sagte Thomas Düffert, VorsitzenderKonzerngeschäftsführung Madsack Mediengruppe (Hannover), heute beider vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Berlinausgerichteten Konferenz Chefredakteure. In seiner Keynote erklärteder Manager, zugleich Vizepräsident des BDZV, dass der Wert dervielen Lokal- und Regionalzeitungen für das Gemeinwesen und dasWertesystem in Deutschland immens sei. Das klassische Printgeschäftallerdings nähere sich dem Ende. "Es ist nicht auszudenken, waspassiert, wenn wir den digitalen Wandel nicht hinbekommen", warnteDüffert. Die zentrale Frage laute daher: "Wie finanzieren wir inZukunft digitalen lokalen Journalismus?"Über das Thema "EU in der Krise? Zeit für einen Neustart inEuropa" diskutierte Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion imEuropäischen Parlament (Brüssel) mit den Chefredakteurinnen undChefredakteuren von Tageszeitungen aus ganz Deutschland.Außerdem als Experten bei der von Bascha Mika, Chefredakteurin"Frankfurter Rundschau", und Peter Stefan Herbst, Chefredakteur"Saarbrücker Zeitung", moderierten Konferenz: Wolfram Kiwit,Chefredakteur "Ruhr Nachrichten" (Dortmund), sowie Amira El Ahl undKathrin Meyer, Lokalredakteurinnen "Hessische/NiedersächsischeAllgemeine" (Kassel). Sie stellen die Aktion #Reportertausch2018 vor,bei der gut 50 Redakteurinnen und Redakteure von 30 Zeitungen im Maieine Woche lang die Plätze tauschten und mit dem Blick von außennicht nur den fremden Kollegen auf Zeit einen Perspektivwechselverschafften, sondern auch die eigene Arbeit neu erlebten. Wie manNews-Content erfolgreich an junge Leute bringt, zeigt Eirik Kroken,Video Journalist bei "Verdens Gang" (VG, Oslo). Die norwegischeTageszeitung setzt dafür gezielt und mit hohem Aufwand Video undSnapchat ein und zählt - in einem Land mit 5,3 Millionen Einwohnern -rund 200.000 Follower.Die Konferenz Chefredakteure findet am Vortag desBDZV-Zeitungskongresses statt. Unter dem Motto "Willkommen in derZukunft" erwarten die Zeitungsverleger morgen im Berliner ewerk gut400 Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft und Kultur. Redner undExperten sind neben BDZV-Präsident Dr. Mathias Döpfner unter anderen:Prof. Yuval Noah Harari, israelischer Historiker und weltweitgefeierter Sachbuchautor, Peter Altmeier, Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Dr. Katarina Barley, Bundesministerin derJustiz und für Verbraucherschutz, Ulrich Wilhelm, Vorsitzender derARD, Chris Boos, CEO und Gründer arago AG, Philipp Welte, VorstandHubert Burda Media, Dr. Dirk Lüth, Unternehmer und Lead Mentor GermanAccelerator, Julia Niemeyer, Verlegerin Deister- und Weserzeitung,Walter Schweinsberg, Geschäftsführer Mediengruppe Oberfranken, undLutz Schumacher, Geschäftsführer Nordkurier Mediengruppe.Zum Abschluss vergibt der BDZV bei seinem Kongress zum zweiten Malden Nova - Innovation Award der deutschen Zeitungen, mit demaußerordentliche Ideen, kreative Konzepte und radikale Innovationenin deutschen Medienhäusern ausgezeichnet werden.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell