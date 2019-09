"Demokratie lernt man, indem man mitmacht" (FOTO)

München/Darmstadt (ots) -Das Titelthema des aktuellen didacta Magazins behandelt guteDemokratiebildung und beleuchtet die Fridays for Future-Bewegung auspädagogischer Sicht."Ich bin überzeugt, dass Kinder und Jugendliche freitags bei denDemonstrationen viel lernen und ihre Zeit vernünftig verbringen",sagt Christian Welniak, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaftfür Demokratiepädagogik im Interview mit didacta. Denn: Demokratielerne man, indem man mitmacht. Was gute Demokratiebildung an Schulenausmacht, welche empfehlenswerten Projekte es gibt und wie Lehrkräftemit den Freitags-Demos umgehen sollten, auch aus schulrechtlicherSicht, darüber berichtet die neue Ausgabe des didacta Magazins.Weitere Themen der Ausgabe sind Umgang mit Cybermobbing, wie sichLehrkräften vor Burn-out schützen und wie sie Deutsch alsZweitsprache in allen Fächern fördern können. Lehrkräfte können indieser Ausgabe außerdem eine fünftägige Reise nach Südtirol gewinnen.Zeitgleich mit didacta erscheint die Sonderausgabe didactaDigital, die Lehrkräften Tipps zum Unterrichten mit digitalen Mediengibt. Die Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig demMedienentwicklungsplan: Wie sollten Schulleiter bei derDigitalisierung ihrer Schule vorgehen? Was braucht es genau, umMittel aus dem Digitalpakt zu erhalten? Antworten gibt unter anderemder Experte Andreas Hofmann, der medienpädagogischer Berater beimNiedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklungwar.Sollten Sie aus den Ausgaben zitieren, geben Sie bitte als Quelledidacta - Das Magazin für lebenslanges Lernen bzw. didacta Digital,Ausgabe 3/2019 an.didacta - Das Magazin für lebenslanges Lernen -www.didacta-magazin.dedidacta informiert Bildungsbeauftragte und Lehrkräfte allerSchularten über die verschiedensten Aspekte des lebenslangen Lernens,von der Frühpädagogik über Schule und Hochschule bis zur Aus- undWeiterbildung. Das Magazin erscheint viermal pro Jahr.Bildungsinstitutionen erhalten didacta kostenfrei. Privatpersonenkönnen das Magazin mit dem Gutscheincode 1806didactaPM gratis testen,weitere Infos auf: www.didacta-magazin.de/abonnementHerausgeber ist die Didacta Ausstellungs- und VerlagsgesellschaftmbH. Chefredakteur ist der renommierte ErziehungswissenschaftlerProf. Dr. Wassilios E. Fthenakis. Realisiert wird das didacta Magazinvon der AVR Agentur für Werbung und Produktion GmbH in München, diezugleich auch Sitz der Redaktion ist.Pressekontakt:Ansprechpartner AVR/Redaktionsleitung:Silvia SchumacherTel.: +49 89 419694-34sschumacher@avr-verlag.dewww.didacta-magazin.deAnsprechpartner Didacta:Thorsten TimmerarensTel.: +49 6151 35215-13timmerarens@didacta.dewww.didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell