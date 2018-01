Demokratie digital: Mehrheit der Deutschen glaubt an mehr Beteiligung durch Online-Dialoge

Hamburg (ots) - 70 Prozent der Bundesbürger sind überzeugt, dasssich durch digitale Plattformen mehr Menschen an demokratischenEntscheidungenprozessen beteiligen. Eine Mehrheit ist damit derAuffassung, dass sich Bürger durch Online-Dialoge beispielsweise beigroßen Infrastrukturprojekten und im Vorfeld von Wahlen stärkerinformieren und einbringen. Das ergibt die Studie "European DigitalGovernment Barometer 2017" von IPSOS im Auftrag von Sopra Steria.79 Prozent der Deutschen wünschen sich mehr E-Government, weildadurch ihr Leben leichter wird, so die Studie. Aus Sicht derBevölkerung sollte sich die digitale Transformation der öffentlichenVerwaltung dabei nicht auf administrative Aufgaben wie dieOnline-Anmeldung des neuen Pkw und die Abgabe der elektronischenSteuererklärung beschränken. "In Deutschland gibt es quer durch alleAlters- und Berufsgruppen eine große Offenheit für Online-Dienste,die es dem Bürger erleichtern, auch an öffentlichenEntscheidungsprozessen teilzunehmen. Das lässt sich als Signal anBund, Länder und Kommunen deuten, die Digitalisierung der reinenVerwaltungsaufgaben auf weitere Online-Dienste hinaus auszudehnen",sagt Dr. Andreas Simon, Experte für Digital Government bei SopraSteria Consulting.Ähnlich denken die Menschen in einigen anderen europäischenLändern: In Frankreich setzen 61 Prozent und in Norwegen 67 Prozentder Bürger ein großes Vertrauen in die Möglichkeiten derDigitalisierung, um die Hürden für mehr demokratische Beteiligungabzubauen. In Großbritannien sind die Bürger dagegen etwasskeptischer: Rund jeder zweite Brite glaubt nicht, dass mehrOnline-Dialoge zum mehr Bürgerbeteiligung führen.Beispiele für digitale Hilfe bei demokratischen ProzessenAnsätze und Ideen, damit Bürger einfacher bei politischenEntscheidungen mitreden können, gibt es in Deutschland zum Beispielauf Landes- und kommunaler Ebene. Die NationalparkverwaltungBaden-Württemberg begleitet ein Verkehrskonzept im Schwarzwald mitdigitaler Unterstützung: Bürger können über ein Beteiligungsportaldie Pläne kommentieren und sich ähnlich wie in einem sozialenNetzwerk mit anderen Personen austauschen. Über Onlineumfragen werdenMeinungen abgefragt, die in die konkreten Maßnahmenentscheidungeneinfließen.Ein denkbarer Weg, den Bürger bei der politischen Willensbildungstärker digital zu unterstützen, ist der Einsatz von Chatbots. "Esist technisch möglich, dass Bots, kombiniert mit künstlicherIntelligenz, Wahlprogramme auf individuelle Fragen hin analysierenund die entsprechenden Textstellen in den Wahlprogrammenwiedergeben", sagt Dr. Andreas Simon von Sopra Steria Consulting. Füreine fundierte Meinungsbildung müssen die Bürger derzeit dieWahlprogramme der Parteien lesen. Die Programme der aktuell imBundestag vertretenen Parteien für die Bundestagswahl 2017 umfassenjeweils zwischen 76 und 248 Seiten. Laut einer computergestütztenAnalyse dauert das Lesen mehr als 17 Stunden.Erste Beispiele für den Einsatz von Chatbots im Wahlkampf gibt esbereits. Die CSU hat dieses Jahr einen Bot namens LEO eingesetzt, umWähleranfragen zu beantworten. Das Ergebnis dieses Versuchs fiel eherbescheiden aus. Es zeigt allerdings die Bereitschaft einiger Parteienfür derartige Lösungen und die Möglichkeiten, demokratische Prozessedurch Online-Dialoge und weitere Technologien zu vereinfachen.Über die Studie:Sopra Steria veröffentlicht zum dritten Mal in Folge inZusammenarbeit mit IPSOS eine Umfrage zur digitalen Transformationdes öffentlichen Sektors. Die Umfrage wurde von IPSOS im Auftrag vonSopra Steria im Zeitraum 25. September und 4. Oktober 2017durchgeführt. 4.001 Personen aus Deutschland, Frankreich,Großbritannien und Norwegen wurden nach Geschlecht, Alter, Beruf,Stadt und Region ausgewählt und online befragt.Links:Digital Government Barometer 2017 zum Download: https://goo.gl/BXVo4nManagement Summary: https://goo.gl/bmkQCaInfografik: https://goo.gl/ULQF9kPresseinformation zum E-Government-Fortschritt: https://goo.gl/qa7HvgBlogbeitrag zum Thema Digitale Demokratie: https://goo.gl/mqDWxNÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. 