Berlin (ots) - Die Mitmachpartei Demokratie DIREKT startet mitviel Unterstützung in den Wahlkampf für die Europawahl.Die Bürgerinnen und Bürger überzeugt das Konzept von DemokratieDIREKT: Alle Menschen können über alle Entscheidungen, die imParlament anstehen, online oder in der App der Partei abstimmen. DieAbgeordneten stimmen anschließend im Parlament zu allen Fragen so ab,wie es sich die Bevölkerung wünscht.Zudem können alle Menschen ihre eigenen Ideen (z.B.Gesetzesvorschläge) in das Forum der Partei laden. Die Ideen, die diehöhste Zustimmung erhalten, werden im Anschluss von denDemokratie-DIREKT-Abgeordneten ins Parlament gebracht.Demokratie DIREKT erfährt mittlerweile auch Unterstützung aus derSchweiz. Die Partei führt das hohe Interesse aus der Schweiz auf dieÄhnlichkeit ihres Parteikonzeptes mit dem direkt-demokratischenSchweizer Staatssystems zurück.Die Partei ist bei den jungen Teilnehmenden von "Fridays ForFuture" besonders beliebt. Demokratie DIREKT erklärt dies damit, dassbereits am dem Alter von 12 Jahren in ihrem Forum mitgemacht werdendarf. Die Partei möchte damit junge Menschen stärken und motivieren,politisch "wirksam", zu partizipieren.Auf Grund des stark steigenden Zahl an Mitgliedern und Anfragenaus verschiedenen Bundesländern ist die Gründung ersterLandesverbände geplant. Die ersten Landesverbände entstehenvoraussichtlich in Bayern, Berlin und Thüringen.Pressekontakt:Homepage: www.demokratie-direk.euTwitter: https://twitter.com/Die_DIREKTEBundespressestelle Demokratie DIREKT!Email: diedirekte@posteo.deTelefon: +49 (0) 157 865 818 73Original-Content von: Demokratie DIREKT!, übermittelt durch news aktuell