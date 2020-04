Demokrat Sanders: Sieg im Rennen um Kandidatur war nicht mehr möglich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Für den linken Senator Bernie Sanders gab es im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten nach eigenen Angaben keinen Pfad zum Sieg mehr.



Der Vorsprung des früheren Vizepräsidenten Joe Biden sei nach den jüngsten Vorwahlen de facto nicht mehr einzuholen gewesen, sagte Sanders am Mittwoch vor Anhängern in einer Videobotschaft. Die Entscheidung, seine Bewerbung zu beenden, sei ihm nicht leicht gefallen. Wenn er noch an die Möglichkeit eines Sieges geglaubt hätte, wäre er weiter im Rennen geblieben, sagte Sanders./jbz/DP/fba