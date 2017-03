Demografischer Wandel: So kann das Miteinander der Generationen gelingen (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Kommunen stärken und bessere Voraussetzungen für selbständigesLeben im Alter schaffen - besonders ländliche Regionen und kleineStädte sind in Zeiten des demografischen Wandels auf Unterstützungangewiesen, damit das soziale Miteinander nicht aus dem Geichgewichtgerät. Spitzenvertreter des Bundesfamilienministeriums, der DeutschenFernsehlotterie sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundesdiskutieren Lösungsansätze anlässlich des Demografiegipfels.Mit dem Demografiegipfel will die Bundesregierung am 16. MärzAntworten auf die zunehmenden Herausforderungen des demografischenWandels in Deutschland finden. Lösungsansätze diskutieren Dr.Matthias von Schwanenflügel, Abteilungsleiter Demografischer Wandelim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(BMFSFJ), Christian Kipper, Geschäftsführer der DeutschenFernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk sowie RolandSchäfer, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.Demografischer Wandel - eine Herausforderung für die KommunenEs gibt bereits heute konkrete Anzeichen, dass sich dieAuswirkungen des demografischen Wandels in besonderer Weise inländlichen Regionen und kleinen Städten bemerkbar machen: JungeMenschen ziehen in die größeren Städte, um dort zu arbeiten oder zustudieren. Und selbst die ältere Generation sucht verstärkt die Nähezur Stadt. Denn eine zunehmend wegbrechende soziale Infrastruktur,Ärztemangel und Mangel an Pflegepersonal sind schon heute die Folgedieser Entwicklung und verstärken sie gleichzeitig noch. Dasbestätigt auch Christian Kipper von der Fernsehlotterie: "DieFörderung von sozialen Projekten speziell aus dem Bereich desQuartiersmanagement ist uns schon seit Jahren ein wichtiges Anliegen.So flossen allein vergangenes Jahr rund 6 Millionen Euro unsererFördergelder in 53 Projekte, die lebenswerte Sozialräume schaffen."Roland Schäfer, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundesund Bürgermeister der Stadt Bergkamen sieht einen wichtigenLösungsansatz im bürgerschaftlichen Engagement: "Mit demdemografischen Wandel werden sich die Lebensbedingungen ältererMenschen wandeln. Nirgendwo zeigen sich die demografischen undgesellschaftlichen Veränderungen so deutlich, wie in den Städten undGemeinden, dort, wo Menschen wohnen, arbeiten und zusammenleben. DieStädte und Gemeinden sollten sich gemeinsam mit demzivilgesellschaftlichen Engagement vor Ort, den Vereinen, Verbänden,Kirchen als 'sorgende Gemeinschaften' intensiv um die Belange ältererMitbürgerinnen und Mitbürger mit oder ohne Pflegebedarf kümmern."Kipper ergänzt: "Bürgerbefragungen und Bürgerbeteiligungen bietenhierbei ein geeignetes Instrument, um Projekte direkt vor Ortnachhaltig zu implementieren und das Engagement der Bürger auf einerbreiten Basis zu verteilen."Attraktivität von Kommunen im ländlichen Raum stärkenSeit vergangenem Jahr unterstützt das Projekt "DemografiewerkstattKommunen" (DWK) ausgewählte Modell-Kommunen dabei, "demografiefest"zu werden. Das Projekt wird vom BMFSFJ getragen und von der DeutschenFernsehlotterie gefördert. Im Fokus stehen dabei acht Kommunen, diemit ganz unterschiedlichen Auswirkungen des demografischen Wandelskonfrontiert sind: Adorf im Vogtland kämpft beispielsweise mit demRisiko einer unzureichenden Ärzteversorgung, Grabow inMecklenburg-Vorpommern arbeitet mit Hochdruck daran, ein attraktiverWohnort für Pendler und Familien zu werden, und in Riesa drohenfehlende Bauplätze die Ansiedlung junger Familien zu be- oder gar zuverhindern. Die Kommunen erhalten Untersützung dabei, eigene konkreteLösungswege zur Bewältigung ihrer individuellen Herausforderungen zuentwickeln. Die Prozesse in den Kommunen werden wisssenschaftlichbegleitet, und die entwickelten Lösungsansätze werden auch anderenKommunen als Best Practice zur Verfügung gestellt. "Der demografischeWandel findet vor allem in den Kommunen statt. Daher unterstützen wirmit der Demografiewerkstatt dort, wo es am ehesten ankommt - direktvor Ort in den Städten, Kreisen und Gemeinden", erklärt Dr. Matthiasvon Schwanenflügel vom BMFSFJ die Initiative seines Hauses.Soziallotterie als Unterstützter der kommunalen ArbeitDr. von Schwanenflügel verweist auf die Erfahrung derFernsehlotterie: "Mit der Fernsehlotterie haben wir eineSoziallotterie als Partner gewonnen, die schon viele Jahre Projekteund Initiativen in den Kommunen unterstützt, die ihren Beitrag zurBewältigung demografischer Herausforderungen leisten.""Als traditionsreichste Soziallotterie Deutschlands ist es unsereAufgabe, das solidarische Miteinander im Land zu fördern. Seit 50Jahren helfen die Fernsehlotterie und das Deutsche Hilfswerk dort, woHilfe am dringendsten benötigt wird", sagt Kipper. Die Bandbreite derFörderung durch die Fernsehlotterie reicht von Projekten für Kinder,Jugendliche und Familien bis hin zu kranken Menschen, Menschen mitBehinderung und Senioren. Die Fördergelder bilden sich ausschließlichaus dem Erlös der Losverkäufe. So unterstützte alleine dieFernsehlotterie vergangenes Jahr mit rund 90 Millionen Euro über 600soziale Projekte in ganz Deutschland. 