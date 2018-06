Demografie-Vorsorge der PKV überschreitet Rekordmarke von 250 Milliarden Euro

Berlin (ots) - Die Alterungsrückstellungen der Privaten Kranken-und Pflegeversicherung haben im ersten Halbjahr 2018 die Rekordmarkevon 250 Milliarden Euro überschritten. Damit hat sich dieDemografie-Rücklage der Versicherten in den vergangenen zehn Jahrenverdoppelt (Ende 2007: 123,6 Mrd. Euro)."Trotz Niedrigzins-Umfeld konnte die PKV 2017 eine Nettoverzinsungvon 3,5 Prozent erwirtschaften - das müssen uns andere erst malnachmachen", erklärte der Vorsitzende des Verbandes der PrivatenKrankenversicherung (PKV), Uwe Laue, bei der Jahrestagung desVerbandes in Berlin. Allein 2017 wuchsen die Rückstellungen um 12,3Milliarden Euro. "Und sie steigen weiter, jeden Tag um rechnerisch 34Millionen Euro.""Mit den Alterungsrückstellungen sind Privatversicherte gut aufden demografischen Wandel vorbereitet", so Laue. "Anders als dieGesetzliche Krankenversicherung (GKV) kalkuliert die PKV die Beiträgeso, dass die Versicherten von Beginn an Vorsorge dafür treffen, dassim Alter der Bedarf an Leistungen steigt. Dadurch belasten die neunMillionen Privatversicherten nachfolgende Generationen nicht mit derFinanzierung ihrer Gesundheitskosten im Alter, sie entlasten dieSteuer- und Beitragszahler von morgen."Zudem haben die Alterungsrückstellungen positivevolkswirtschaftliche Effekte: "Der PKV-Kapitalstock ermöglicht mehrInvestitionen und hilft dabei, die Wirtschaft zu stärken", erläuterteLaue.Die Internetseite "Zukunftsuhr.de" zeigt die Entwicklung derAlterungsrückstellungen der Privaten Krankenversicherung in Echtzeitund erläutert deren Funktionsweise.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell