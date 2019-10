Demnächst ohne Auto? Kfz-Gewerbe diskutiert Mythen der Verkehrswende

Bonn, Deutschland (ots) - Unsere Mobilität wäre ohne eigene vier Räder nichtmöglich, nicht ökologischer und nicht bezahlbar. Diese These von Oswald Metzger,dem stellvertretenden Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung, ist Thema des 13.Berliner Automobildialogs des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe(ZDK). Er findet statt am 12. November von 11 bis 13.30 Uhr imAXICA-Tagungszentrum am Pariser Platz 3. Der Publizist und Politiker OswaldMetzger stellt dort die wichtigsten Thesen seines Buches "Demnächst ohne Auto?"vor. Er beschreibt, wie sich unsere Mobilität tatsächlich entwickelt hat, wieeng motorisierter Verkehr, persönlicher Alltag und wirtschaftliche Abläufeverknüpft sind. Und er rechnet vor, wieviel Geld der Steuerzahler heute schon inVerkehrssysteme steckt, an deren Effizienz er gut begründete Zweifel hegt. Mitdiesem Impulsvortrag möchte Dr. Christoph Konrad, Leiter desZDK-Hauptstadtbüros, den Anstoß für einen gesellschaftlichen Diskurs geben, derein Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und sozialen Aspekten ausbalanciert. DasResümee zieht ZDK-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Koblitz.Zur Anmeldung: https://www.kfzgewerbe.de/automobildialogPressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell