Demenzangst oft unbegründet - Kleine Aussetzer mit zunehmendem Alter ganz normal

Baierbrunn (ots) - Verlegte Schlüssel, eine verschwundene Brilleund entfallene Namen wecken bei vielen Menschen die Angst vor Demenz.Meist zu Unrecht, beruhigt Prof. Götz-Erik Trott, Facharzt fürPsychosomatische Medizin und Psychotherapie aus Aschaffenburg, imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Oft steckt einfach nurVergesslichkeit hinter solchen schusseligen Episoden", sagt Trott.Dass diese mit dem Alter häufiger werden, sei bis zu einem gewissenGrad normal. Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass dasGehirn, wie alle anderen Organe auch, altere. Im neuen "DiabetesRatgeber" finden Leser praktische Tipps, wie sie ihr Gedächtnis imAlltag trainieren können. Gedächtnisschwäche kann aber auch etwadurch Schlafstörungen oder Stress, Angsterkrankungen oderDepressionen bedingt sein. Nicht zu unterschätzen als Ursache istlaut dem Würzburger Internisten Dr. Jürgen Auth nachlassendesHörvermögen: "Was man nicht genau hört, entfällt einem leichterwieder. Machen Sie bei Vergesslichkeit sicherheitshalber auch einenHörtest!" Zudem können Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen und erhöhteBlutfettwerte die Blutgefäße schädigen und so die Gehirndurchblutungverringern.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 6/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell