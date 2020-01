Demenz: Wie Sie eine Erkrankung erkennen / Die häufigsten Symptome im Frühstadium (FOTO)

Mainz (ots) - Für die meisten Erkrankten kommt die Diagnose Demenz erst imfortgeschrittenen Stadium der Krankheit. Auch wenn schon vorher Symptome zuerkennen sind, werden diese von Betroffenen und Angehörigen oftmals verdrängtoder heruntergespielt. Doch warum ist eine Früherkennung so immens wichtig?Dazu Marion Langhorst, Beraterin beim Alzheimer-Telefon der deutschenAlzheimer-Gesellschaft:"Eine frühzeitige Diagnose ist für alle Beteiligten wichtig: Die Betroffenenkönnen mit Vorsorgeverfügungen ihre Wünsche für die spätere Phase der Krankheitfestlegen und haben oft noch die Chance sich bestimmte Wünsche, wiebeispielsweise eine Reise, zu erfüllen. Die Angehörigen können sich auf dieanstehenden Veränderungen einstellen, frühzeitig Hilfen organisieren und auchbesser mit den Krankheitssymptomen umgehen, wenn sie deren Ursache kennen."Die folgenden Symptome sprechen für eine beginnende Demenz.Verschlechterung des KurzzeitgedächtnissesEine der ersten Anzeichen für eine demenzielle Erkrankung ist eineVerschlechterung des Kurzzeitgedächtnisses. Es werden z. B. wichtige Termineversäumt, viele Erinnerungszettel geschrieben oder nach dem Verlassen derHaustür direkt vergessen, was der Grund des Aufbruchs war. Häufig werden auchimmer wieder die gleichen Dinge erzählt oder Fragen gestellt, die bereitsbeantwortet wurden.Halluzinationen und WahnvorstellungenHalluzinationen machen sich zu Beginn vor allem dadurch bemerkbar, dass Bilderaus der Vergangenheit sich mit dem aktuellen Geschehen vermischen. "Erkrankteglauben dann, im Pfleger den eigenen Vater oder im Pflegeheimzimmer die frühereWohnung zu erkennen", erklärt Sabrina Cali, Leiterin der Pflegeberatung beimVerband Pflegehilfe. "Wahnvorstellungen können z. B. sein, dass der Erkrankteeine Verschwörung der Nachbarn gegen sich sieht oder dem Postboten unterstellt,wichtige Briefe zu unterschlagen".Probleme bei alltäglichen AufgabenWenn alltägliche Aufgaben, die bisher problemlos funktioniert haben, zurunüberwindbaren Hürde werden, deutet das meist auf eine Demenzerkrankung hin.Beim Kochen wird das Salzen der Suppe vergessen, Tee mit kaltem Wasserübergossen, die Herdplatte wird nicht ausgeschaltet und das Einkaufen zurHerausforderung.Abnehmende AktivitätViele Betroffene merken schon zu Beginn, dass Ihre Leistungsfähigkeit abnimmt.Aus Scham oder Angst vor dem Umzug in eine Pflegeeinrichtung versuchen sie daszu verbergen und ziehen sich zurück. Dabei werden unter einem Vorwand oftTermine abgesagt oder Angehörige gebeten, z. B. den Einkauf zu erledigen.Zeitliche und räumliche OrientierungslosigkeitAuch die zeitliche und räumliche Orientierung ist bei Demenzpatienten deutlicheingeschränkt: Das Zurechtfinden in gewohnter Umgebung wird immer schwieriger,vertraute Wege (Heimweg, Supermarkt, Bäcker etc.) werden vergessen. "Auch dasErinnern an den aktuellen Wochentag oder vereinbarte Termine fällt zunehmendschwerer.", so Frau Cali.PersönlichkeitsveränderungenIst Ihr normalerweise freundlicher Angehöriger plötzlich leicht reizbar bisstreitsüchtig? Reagiert er auf Situationen sehr direkt und vermeintlichüberzogen? Ist er ohne erkennbaren Grund sehr müde, ängstlich oder weinerlich?Gefühle können bei einer Demenz nur sehr schwer kontrolliert werden. Auch dasUrteilsvermögen nimmt sukzessive ab: So wird beispielsweise Winterkleidung imSommer getragen oder Fremde ins Haus gelassen.Sprachliche SchwierigkeitenEin weiteres Symptom sind auftretende sprachliche Schwierigkeiten. Worte werdenvertauscht oder entfallen ganz oder es werden falsche Füllwörter verwendet. FrauCali: "Da dadurch die Verständlichkeit des Gesprochenen deutlich abnimmt und derErkrankte auch Probleme hat, Ihren Ausführungen zu folgen, ist ein Gespräch kaummöglich."Ungepflegtes ErscheinungsbildAuch ein ungepflegtes Erscheinungsbild einer sonst hygienischen Person sollteSie aufmerksam werden lassen. Das kann entweder bedeuten, dass die Körperpflegeeinfach vergessen wurde oder aber, dass eine (durch die Demenz bedingte)Depression vorliegt.Verdacht auf Demenz: Was nun?Sollte sich der Verdacht auf eine Demenzerkrankung verfestigten, ist es wichtig,sich zeitnah mit Ihrem Arzt oder anderen Demenzexperten wie z. B. der DeutschenAlzheimer Gesellschaft (030/25 93 79 514) in Verbindung setzen. Liegttatsächlich eine Erkrankung vor, macht es Sinn, Freunde und Bekannte mit in dieBetreuung einzubinden. Auch professionelle Unterstützung in Form einerstundenweisen oder 24-Stunden-Betreuung oder ein Platz in einer Demenz-WG könnensinnvoll sein. Gerne berät Sie der Verband Pflegehilfe täglich von 8 - 20 Uhrunter der Nummer 06131/83 82 160 kostenlos und unverbindlich zu denverschiedenen Möglichkeiten und Angeboten.