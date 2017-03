Demenz: Eine Diagnose, zwei Patienten - So werden bzw. bleiben pflegende Angehörige gesund (AUDIO)

Ratzeburg (ots) -Anmoderationsvorschlag:Einen kranken Angehörigen zu pflegen, ist keine leichte Aufgabe.Wenn dieser dann auch noch an Demenz leidet, ist das richtig hart.Wie sehr, das zeigt auch Till Schweigers wohl bislang bewegendsterFilm "Honig im Kopf" mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle.Anders als im Film stecken das die Angehörigen allerdings meistensweniger gut weg. Oft geht es sogar soweit, dass sie irgendwann selbstzu einem Pflegefall werden. Aber lässt sich das verhindern? Und waskann man tun, wenn man als pflegender Angehöriger selbst Hilfebraucht? Helke Michael hat sich zum "Deutschen Pflegetag" (23.-25.März) einen Experten an die Seite geholt.Sprecherin: Zunehmende Vergesslichkeit kann jeden treffen. Häufighandelt es sich dabei um Demenz - eine Diagnose mit zwei Patienten,sagt Synan Al-Hashimy, Chefarzt des Alzheimer TherapiezentrumsRatzeburg. Denn neben dem eigentlich Erkrankten trifft es fast immerauch die pflegenden Angehörigen.O-Ton 1 (Synan Al-Hashimy, 0:18 Min.): "Das ist so, weil man füreinen dementen Menschen doch nach und nach sehr viel Verantwortungübernimmt, insbesondere aus Mitleid, Zuneigung oder Liebe. Und dageht dann immer mehr das eigene Ich verloren, weil man zunehmend füreinen dementen Menschen, der ja immer kränker wird, mehr Zeitaufwenden muss."Sprecherin: Schlafen, Hobbys und Freunde kommen bei den meistenpflegenden Angehörigen zu kurz. Oft ist die Zeit sogar so knapp, ...O-Ton 2 (Synan Al-Hashimy, 0:12 Min.): "..., dass man zum Beispielden Hausarzt nicht mehr aufsucht und eigene Herzerkrankungen oderähnliche Probleme auch mal übersehen werden. Deshalb haben -statistisch gesehen - pflegende Angehörige auch eine kürzereLebenserwartung."Sprecherin: Deshalb sollten pflegende Angehörige unbedingt auchauf sich selbst achten. Ihr demenzkrankes Familienmitglied müssen siedazu nicht zu Hause zurücklassen.O-Ton 3 (Synan Al-Hashimy, 0:13 Min.): "Eine andere Möglichkeitist, dass man in eine Institution geht, wie zum Beispiel unserAlzheimer Therapiezentrum. Da bieten wir an, dass wir die dementenMenschen mit aufnehmen, pflegen und versorgen in einem speziellenAngehörigen-Bereich."Sprecherin: Hier kümmert man sich darum, ...O-Ton 4 (Synan Al-Hashimy, 0:14 Min.): " ... dass der dementeMensch betreut wird, sich nicht langweilt und der pflegendeAngehörige, den wir dann behandeln, deshalb ausreichend Zeit hat,sich auch sich selber zu widmen und sich weniger Sorgen um die Pflegeund Versorgung machen muss. Das ist so das Grundkonzept."Sprecherin: Denen, die die Diagnose gerade erst erhalten haben -insbesondere aber ihren Angehörigen - rät der Experte:O-Ton 5 (Synan Al-Hashimy, 0:23 Min.): "Sich früh überUnterstützungsmaßnahmen zu informieren, sich möglichst früh auchHilfsangebote zu holen, Entlastungsangebote wie Tagespflegen oderPflegedienste zu nutzen. Darauf zu achten, dass man eigene Hobbys wieOpernabonnements und Ähnliches nicht aufgibt. Und wenn man will, kannman auch eine stationäre Vorsorgemaßnahme bei uns machen. Das gehtneuerdings auch."Abmoderationsvorschlag:Wer also einen demenzbetroffenen Angehörigen pflegt, sollte dabeinicht vergessen, sich auch um sich zu kümmern. Antworten auf diewichtigsten Fragen finden Sie auch in der Broschüre "Wie geht'sIhnen?". Die können Sie kostenlos im Alzheimer TherapiezentrumRatzeburg anfordern. Ansonsten gibt's auch jede Menge Infos zumRatzeburger Modell im Netz unter alzheimertherapiezentrum.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Marion SeigelTelefon: 04541 13 3170 oder 04101 515922info@care-comm.deOriginal-Content von: Alzheimer Therapiezentrum Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell