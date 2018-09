Deluxe: Ist jetzt alles möglich?

Der Deluxe-Schlusskurs wurde am 14.09.2018 an der Heimatbörse New York mit 56,88 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommerzielles Drucken".

Unsere Analysten haben Deluxe nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Deluxe mit einer Rendite von -16,39 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Commercial Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,32 Prozent. Auch hier liegt Deluxe mit 17,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Deluxe hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,11 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,2%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,09 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Deluxe-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Deluxe-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deluxe vor. Unterm Strich erhält Deluxe somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.