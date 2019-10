DeluxeSollten Anleger sich freuen, ?

An der Börse New York notiert die Aktie Deluxe am 21.10.2019, 00:28 Uhr, mit dem Kurs von 48.38 USD. Die Aktie der Deluxe wird dem Segment "Kommerzielles Drucken" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Deluxe einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Deluxe jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Deluxe ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,19 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deluxe im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Deluxe. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Deluxe nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 0,17 Prozentpunkte (2,48 % gegenüber 2,31 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".