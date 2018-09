Delticom übernimmt Post-Tochter Allyouneed Fresh

Weitere Suchergebnisse zu "Delticom":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Online-Reifenhändler Delticom stärkt sein zweites Standbein Lebensmittel und kauft der Deutschen Post sämtliche Anteile an Allyouneed Fresh ab.



Zum Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, teilte Delticom am Donnerstag mit. Die Post wird über ihre Tochter DHL den Versand der online bestellten Lebensmittel übernehmen. Delticom war 2016 mit der Übernahme von Gourmondo und Lebensmittel.de in den Online-Lebensmittelhandel eingestiegen. Die Aktienkurs der beteiligten Unternehmen wurden durch die Mitteilung nicht spürbar bewegt./he/she