Delticom AG: Kostensenkungsprogramms trug Früchte!

Liebe Leser,

Delticom blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 2016 stieg der Umsatz um 8,4% auf 606,6 Mio €. Auch das operative Ergebnis (EBITDA) fiel mit 15,1 Mio € höher aus als im Vorjahr. Die moderate Steigerung des EBITDA resultiert aus dem negativen EBITDA-Beitrag der neu hinzugewonnenen Geschäftsbereiche. Ohne Berücksichtigung dieser Faktoren lag das operative Ergebnis bei 18,7 Mio €. Diese Ergebnisverbesserung ist auch Resultat des Kostensenkungsprogramms, das 2016 Früchte trug.

Die selbst gesteckten Ziele wurden nicht ganz erreicht

Die volumenbedingten Kostensteigerungen sowie die Einmalaufwendungen konnten so durch reduzierte Marketing- und Mietausgaben zum Teil ausgeglichen werden. Darüber hinaus konnte Delticom den Gewinn um knapp ein Drittel auf 4,5 Mio € erhöhen. Die selbst gesteckten Ziele wurden nicht ganz erreicht. Das lag vor allem an milden Temperaturen in derWintersaison auf der Einnahmenseite und an Einmalaufwendungen in Höhe von 700.000 € auf der Ausgabenseite.

Letztere entstanden im Zusammenhang mit Rechts- und Beratungskosten im Zuge der Akquisitionen der E-Foodund Logistikgesellschaften Gourmondo und DeltiTrade und durch den Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte von AutoPink. Dank eines vorgezogenen Starts in die Sommerreifensaison steigerte Delticom im 1. Quartal 2017 den Umsatz um 19,9% auf 126,8 Mio €. Das EBITDA fiel aufgrund der erfreulichen Umsatzentwicklung positiv aus.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.