Delticom AG: Erfolgreicher Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Delticom North America

Hannover, 14. Januar 2022 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX) hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer Anteile an der Delticom North America Inc. mit Tire Capital LLC unterzeichnet. Die Gesellschaft erhält für ihren 75 %igen Anteil an der US-Tochtergesellschaft einen Betrag zwischen 7 und 8 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung