Delticom AG Aktie: Neuer Umsatzrekord

Für Delticom war 2017 ein herausforderndes Geschäftsjahr. Es konnten viele, aber bei Weitem nicht alle Ziele umgesetzt werden. Der Umsatz stieg um 10,1% auf 667,7 Mio ? ? der höchste Umsatz der Firmengeschichte. Delticoms übergeordnetes Ziel für 2017 lag in weiterem Wachstum. Dieses Ziel wurde erreicht: in Europa im B2C- und im B2BBereich in den USA, aber auch mit Gourmondo und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.