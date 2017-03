Deltas überlegene Erfahrung bei der Entwicklung schlüsselfertiger Lösungen von umweltfreundlichen und Edge Computing-Rechenzentren fasziniert die CeBIT 2017

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweitführendes Unternehmen im Bereich des Energie- und Wärmemanagements,hat heute sein umfangreiches Portfolio an energieeffizienten undsmarten Infrastrukturlösungen für Rechenzentren vorgestellt. Dieseunterstützen die Schaffung von umweltfreundlichen EdgeComputing-Rechenzentren unter Einsatz von Architekturen mit AC,konvergenter AC-DC oder Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜbzw. HVDC) in Schlüsselregionen weltweit und ist bei der CeBIT 2017ein Highlight. Das neue All-in-One Container-Rechenzentrum und dieneue 600 kVA-1,2 MVA USV mit der weltweit höchsten Leistungsdichtevon 600 kVA/m2 für eine optimale Grundfläche sind zusammen diePfeiler des Angebots von Delta zur Optimierung der Produktivität undder CO2-Bilanz von sehr anspruchsvollen Rechenzentren.Victor Cheng, Vizepräsident und Geschäftsführer der Power SystemBusiness Group (PSBG) von Delta, unterstreicht: "Deltas Expertise inhocheffizienter Leistungselektronik, unsere Verpflichtung zurFörderung einer klimafreundlichen Wirtschaft und die wertvollenSynergien mit unserem Tochterunternehmen Eltek sind die Grundpfeilerdes vielseitigen Lösungsangebots, das wir dieses Jahr auf der CeBITpräsentieren. Unsere Container-Rechenzentren wurden von einemweltweit führenden Co-location-Anbieter im Asien-Pazifik-Raum für dasEdge Netzwerk ausgewählt, da wir eine einzigartige Flexibilität undAgilität bei der Integration der verschiedenenLeistungskonfigurationen, sowie eine energiesparende Kühlung undintelligente Überwachung und Steuerung bieten.Dies ist ein Beleg fürunser unvergleichliches Profil als Anbieter von Komplettlösungen."Jackie Chang, Geschäftsführer von Delta für Europa, den NahenOsten und Afrika (EMEA), ergänzt: "Unsere Infrastrukturlösungen fürRechenzentren werden weltweit gefragter und beliebter, da sie unsereKunden dabei unterstützen, Energie- und Betriebskosteneinsparungen inihren ICT-Einrichtungen zu realisieren. Im vergangenen Jahr habenwir beispielsweise einem Webhosting-Unternehmen in Berlin, das einegroße Deutsche Shopping-Website unterhält, erhebliche Einsparungenermöglicht, indem wir das modulare Delta InfraSuite USV-System, dasenergiesparende RowCool-System und das smarte Stromverteilungssystemeingesetzt haben. Das weltweit größte Fastfood-Restaurant inFrankreich und eine Luxusautomarke in Deutschland gehören zu weiterengroßen Erfolgen unserer Stromversorgungslösungen."Wichtige Ausstellungs-Highlights von Delta in Halle 12, Stand D83sind:- Das Container-Rechenzentrum (Containerized Datacenter - CDC) wurdefür die anspruchsvollen Bedürfnisse von EdgeComputing-Rechenzentren von Telekommunikations- undRechenzentrumsbetreibern entwickelt. Delta ist als einzigesUnternehmen in der Lage, verschiedeneLeistungsplattformkonfigurationen für diese Lösung bereitzustellen,entweder durch modulare AC-USV-Systeme der DPH-Familie oder durchkonvergente VAC oder 48 VDC-CPS-Systeme mit bis zu 100 kW jeEinheit, einschließlich Elteks Rectiverter - dem weltweit erstenbidirektionalen Energieumwandlungsmodul. Einer der weltweitführenden Co-location-Anbieter hat sich für Deltas CDC-Lösungentschieden, um das Edge-Netzwerk im Asien-Pazifik-Raum für seineKunden mit Online-Spieleanwendungen aufzubauen. Unser Demo-CDC beider CeBIT 2017 verfügt ebenfalls über: - HGÜ-Gleichrichter vonDelta mit 380 VDC Ausgangsleistung fürTelekommunikationsanwendungen.- Modulare RowCool-Kühleinheiten mit 35 kW sensibler Kühlleistungverringern den Klimatisierungsaufwand und unterstützen imBedarfsfall bei der Warmgangeinhausung für weitereEnergieeinsparungen.- Die DCIM-Plattform für zentralisierte Echtzeitüberwachung derEnergieeffizienz (PUE - Power Usage Effectiveness) und Steuerungkritischer Rechenzentrumsprozesse. DCIM ist ein leistungsstarkesTool für IT Manager, die ein agiles Asset Management benötigen,daes Fernüberwachung unterstützt.- Ethernet Switches der Agema-Baureihe AGC7648 bieten durchKombination dynamischer Tiefenpuffer, skalierbarerRoutingtabellen, moderner Taktungsunterstützung fürTelekommunikationsnetze und einem offenen, programmierbarenNetzwerkbetriebssystem mit kompaktem Formfaktor (1 HE) die besteTechnologie für Betreiber, Dienstleister und Rechenzentren.- Ein vollständig modulares Demo-Rechenzentrum, das mitKalt-/Warmgang-Architektur entwickelt und mit Deltas Know-how beiIntegrationslösungen realisiert wurde und unter Anwendung derInfraSuite-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, die einkomplettes Spektrum an smarten energiesparenden Teilsystemenenthalten, wie z. B. das DCIM von Delta sowie: - ModulareServer-Racks mit IP20 Schutzart, 70 % Perforationsratezur optimalen Luftverteilung und einer Tragkraft von bis zu 1.420kg Gewicht.- Modulare USV-Systeme mit 75 kW der DPH-Familie, die bis zu 96 %AC-AC-Energieeffizienz und die vollständige Nennleistung liefern,d.h. kVA = kW. Das ultrakompakte Design der DPH ist fürIT-Managerein Grundpfeiler auf der Suche nach Konfigurationen mit optimalerRedundanz die die Ausfallzeiten minimieren, ohne Kompromisse beimPlatzbedarf oder bei den Investitions- und Betriebskosten.- Präzisionskühlung der RowCool-Baureihe zur Verringerung desKlimatisierungsbedarfs mit bis zu 95 kW sensibler Kühlleistung -die weltweit derzeit höchste bei 600 mm Schränken. Durch Nutzungvon Deltas Gleichstrom- oder EC (electronically commutated)Lüftern bietet RowCool eine einstellbare Lüfterdrehzahlregelung,die den Energieverbrauch erheblich senkt. So kann beispielsweiseeine 10 prozentige Verringerung der LüftergeschwindigkeitEnergieeinsparungen von bis zu 27 % bedeuten.- Die vorgenannte DCIM-Plattform mit vollständigem Zugriff auf denBetrieb durch 98'' große interaktive Flachbildschirme mitUltra-HD-Auflösung von Vivitek, Deltas Marke fürBildschirmlösungen entwickelt wurde.- Die brandneue USV Serie, 600kVA bis 1,2 MVA, der DPS-Familie fürgroße Rechenzentren bieten die weltweit höchste Leistungsdichte(600 kVA/m2) bei einer unvergleichlich kleinen Grundfläche, derMöglichkeit der N+X Erweiterung um bis zu 8 Einheiten für eineBackup-Leistung von 9,6 MW, einem Ausgangsleistungsfaktor von 1 undwegweisender AC-AC-Effizienz von bis zu 96,5 % für verbesserteEnergieeinsparungen sowie moderner, aktiver Ausfallvorhersagekritischer Komponenten für eine höhere Zuverlässigkeit.- Die modulare 500 kVA USV der DPH-Familie von Delta in einem42HE-Schrank, mit der höchsten Leistungsdichte der Welt von 55 kVAje 3HE-Modul und einem flexiblen Design zur optimalen Kontrolle derModul-Leistungsredundanz. Das System bietet zudem einezukunftsweisende AC-AC-Effizienz von 96,5 % bei Volllast und 99 %im ECO-Modus.Entdecken Sie die weltweit wettbewerbsfähigsten undenergiesparenden Infrastrukturlösungen für Rechenzentren von Delta inHalle 12, Stand D83 auf der CeBIT 2017, die vom 20. bis 24. März aufdem Gelände der Deutschen Messe in Hannover stattfindet.Über DeltaDelta, 1971 gegründet, ist weltweit führend im Energie- undWärmemanagement und spielt in verschiedenen Erzeugnisbereichen einewichtige Rolle, wie z.B. der Industrieautomation, bei Anzeigesystemenund in der Netzwerktechnik. Sein Unternehmensleitbild, "innovative,saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunftanzubieten", konzentriert sich auf die Lösung der wichtigstenUmweltprobleme, so z.B. den weltweiten Klimawandel. Als Anbieterenergiesparender Lösungen mit den Kernkompetenzen Leistungselektronikund innovative Forschung und Entwicklung ist Delta in denGeschäftsbereichen Leistungselektronik, Energiemanagement undintelligente umweltfreundliche Lösungen tätig. Die Delta-Gruppe hatüber 153 Vertriebsbüros, 61 Forschungs- und Entwicklungszentren und40 Produktionsbetriebe auf der ganzen Welt.Im Laufe seiner Geschichte hat Delta viele internationale Preiseund große Anerkennung für seine unternehmerischen Erfolge, innovativeTechnologie und soziale Verantwortung erhalten. Seit 2011 ist Deltanun 6 Jahre in Folge ein gewähltes Mitglied des Dow JonesNachhaltigkeitsindex (DJSI World). 2016 wurde Delta aus 5.800 großenUnternehmen von CDP (dem ehemaligen Carbon Disclosure Project) fürseine führende Rolle bei Klimaschutzmaßnahmen ausgezeichnet.Ausführliche Informationen zu Delta finden Sie unter:www.delta-emea.com