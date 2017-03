Delta-Q Technologies führt neues Lithium-spezifisches Batterieladegerät auf der ProMAT 2017 ein

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Neue Ladelösungen bieten erstklassige Zuverlässigkeit undLadequalität für Elektrofahrzeuge und erfüllen berührungssichereLadestandards in EuropaDelta-Q Technologies (http://www.delta-q.com/) (Delta-Q), einMarktführer für Batterieladelösungen für elektrisch betriebeneFahrzeuge und Maschinen, kündigte heute die Veröffentlichung seinesersten Lithium-spezifischen Batterieladegeräts an: das ICL1200.Das neue ICL1200 ist ein 1200-Watt-Ladegerät, das entworfen wurde,um Lithium-Batteriesysteme mit einer Lithium-Ionen-Chemie (z.B. LCO,NCA, NMC, LMO, LFP, LTO, usw.) optimal aufzuladen. Delta-Qs neuesLithium-Ladegerät eignet sich für den Einsatz in jederElektromaschine, einschließlich Motorrollern,Low-Speed-Elektrofahrzeugen, Bodenreinigungsmaschinen, AutomatedGuided Vehicles (AGV) sowie Sport- und Nutzfahrzeuge."Unsere Produkte sind gestaltet, um den sich weiterentwickelndenBedürfnissen unserer Kunden nachzukommen, während sie gleichzeitigZuverlässigkeit und langfristige Leistung bieten.Das neue ICL1200 isteine perfekte Ergänzung für unsere OEM-Kunden, da sieLithiumtechnologien in ihre Produkte integrieren", erklärt TrentPunnett,Vice President für Sales, Marketing und Product Managementbei Delta-Q.Das ICL1200 nutzt Controller Area Network (CAN-bus)Kommunikationen und verfügt über eine umfassende Reihe voninternationalen Zulassungen, einschließlich Anforderungen fürBerührungssicherheit für den europäischen Elektrofahrzeug-Markt.Das Ladegerät weist einen weiten AC-Eingangsbereich auf und kannin jedem Einphasen-Stromnetz auf der Welt betrieben werden.Mit einemvollständig anpassbaren, austauschbaren Kabeldesign und derFähigkeit, als internes oder externes Ladegerät zu fungieren, bietetdas neue ICL1200 Erstausrüstern (Original Equipment Manufacturers,OEMs) Flexibilität bezüglich Design und Einsatz.Das ICL1200 ist äußerst zuverlässig und bietet Schutzgrad IP66, umvor Schmutz und Flüssigkeiten zu schützen, während sein mechanischesDesign und seine Komponentenauswahl Vibration, Stößen und extremenTemperaturen standhalten.Delta-Q Technologies nimmt nun Musteranfragen für das ICL1200entgegen.Das Produkt wird erstmals auf der ProMAT 2017 in Chicago,Illinois, stattfindet, wo das Unternehmen vom 3. bis 6. April 2017 anStand S4642 im McCormick Center ausstellt.Informationen zu Delta-Q TechnologiesDelta-Q Technologies ist ein führender Anbieter vonBatterieladelösungen, die die Leistung und Zuverlässigkeit vonelektrisch betriebenen Fahrzeugen und industrieller Ausrüstungverbessern. Das Unternehmen ist zum bevorzugten Lieferanten für vieleder weltweit führenden Hersteller von elektrischen Golfwagen,Gabelstaplern, Hubarbeitsbühnen, Motorrädern und Rollern,Bodenreinigungsmaschinen sowie Nutz- und Sportfahrzeugen geworden.Delta-Q hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und ist in denUSA, in Europa und Asien vertreten. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen http://www.delta-q.com.Medienanfragen richten Sie bitte an: Amanda Yeo, Product MarketingSpecialist, Telefon: +1-604-566-8826, E-Mail: ayeo@delta-q.com; AlecDrozdowski, Communiqué PR, Telefon: +1-206-282-4923 Durchw. 125,E-Mail: delta-q@communiquepr.comOriginal-Content von: Delta-Q Technologies, übermittelt durch news aktuell