Delta Electronics und JTC Corporation unterzeichnen Absichtserklärung zur Entwicklung von intelligenter Fertigung und Schulungsangeboten in Singapur

Singapur (ots/PRNewswire) - Delta Electronics International(Singapore), ein Anbieter von Energie- und Wärmemanagementlösungen,und die JTC Corporation (JTC), die wichtigste SingapurerRegierungsbehörde verantwortlich für die Entwicklung derindustriellen Infrastruktur zur Unterstützung und Beschleunigung desIndustriewachstums und den Umbau bestehender Unternehmen in Singapur,haben heute eine Absichtserklärung über eine strategischeZusammenarbeit unterzeichnet, um der Industrie 4.0-Technologie zumDurchbruch zu verhelfen. Delta wird ein I4.0 Solutions & TrainingCenter einrichten, um damit Kunden der JTC zu unterstützen,KMU-Partner weiterzuqualifizieren und fortschrittlicheAutomatisierungslösungen bereitzustellen. Damit sollenProblemstellungen des produzierenden Gewerbes in Singapur in Angriffgenommen werden.Jackie Chang, Vice President, Southeast Asia and India bei DeltaElectronics, Inc., sagte: "Delta freut sich außerordentlich über diePartnerschaft mit der JTC, um unsere Kunden mit unserem umfassendenKnow-how in der Elektronik zu unterstützen. Unsere Stärke liegt inder Umsetzung. Wir lösen die drängendsten Probleme von KMU inSingapur in Bezug auf Konnektivität und Automatisierung. Paralleldazu wird Delta die erweiterte automatische Diagnose optimieren undmit Schulungs- und Beratungsinitiativen den Fachkräftenachwuchsunterstützen."Ng Lang, Chief Executive Officer von JTC, sagte: "Immer mehrUnternehmen in unserer Region wollen den digitalen Wandel vollziehen.Wir sehen einen unmittelbaren Nutzen darin, ein Netzwerk von Partnernzu entwickeln, das sie bei ihrer Industrie 4.0-Reise und bei derErschließung neuer Perspektiven in der Region unterstützt. AlsSpezialist für Industrieautomation und Smart-City-Lösungen kann Deltaseine Expertise und Best Practices beisteuern, um mehr Unternehmenbei der Industrie 4.0-Transformation zu unterstützen."Delta entwickelt Lösungen für intelligente Fertigung undEnergieeffizienz auf globaler Ebene und hilft Kunden mit seinerlangjährigen Erfahrung bei der Implementierung automatisierterKomplettsysteme. Für effiziente I4.0-Abläufe kommen bei Deltasintelligenter SPS-Demofertigungsstraße intelligenteFertigungslösungen und intelligente Maschinen von Delta zum Einsatz.Als globaler Anbieter von Smart Manufacturing undenergieeffizienten Lösungen unterstützt Delta seine Kunden auf derGrundlage seiner umfangreichen Erfahrungen bei der Implementierungkompletter automatisierter Systeme. Für einen effizienten Industrie4.0-Betrieb kommen bei Deltas SPS-Demofertigungsstraße intelligenteProduktionslösungen und intelligente Maschinen von Delta zum Einsatz.Damit wurde die Produktionskapazität um ca. 70% gesteigert, währendgleichzeitig die Produktionsfläche um ca. 35% reduziert und diedirekte Pro-Kopf-Produktionsleistung um den Faktor 3-5 verbessertwerden konnte.Mit seinem I4.0 Solutions & Training Center wird Delta den Kundenvon JTC dabei helfen, maximal von den neuen I4.0-Technologien zuprofitieren. Dabei werden die folgenden Kernpunkte der JTC-DeltaIndustry Transformation Initiative (JTC-Delta ITI) zugrunde gelegt:- I4.0-Konnektivität und Digitalisierung: Delta ermittelt, inwieweitdie JTC-Kunden schon bereit sind für das industrielle Internet ofThings (IIoT), und empfiehlt geeignete Lösungen für dieDigitalisierung der Fertigung. Diese Lösungen beinhalten sowohlHardware wie Sensoren zur Datenerhebung als auch eine ManufacturingManagement Platform (MMP) für Produktion, Technik, Alarm- undQualitätsmanagement zur Datenvisualisierung.- Machbarkeitsstudien (Proof of Concept, POC): Delta stellt denUnternehmen eine Plattform sowie ein Ökosystem bereit, mit denenmoderne Fertigungsverfahren auf ihre Wirksamkeit bei der Lösungbranchentypischer Problemstellungen geprüft werden können. Anhandder Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudien schult Delta anschließenddiese Unternehmen und unterstützt sie bei der erfolgreichenImplementierung der ermittelten Lösungen in die Fertigungsprozesse.- I4.0-Schulungszentrum: Delta arbeitet an der Entwicklung undVermittlung von Schulungsinhalten zu führendenFertigungstechnologien mit und bezieht dabei branchenspezifischeProblemstellungen in die Ausbildung ein. Das dient der besserenMitarbeiterqualifizierung beispielsweise in Bezug aufJobvermittlung, Jobtransfers und die Erweiterung vonTätigkeitsbereichen.- Delta Advanced Automation Cup: Delta wird gemeinsam mit JTC-Kundenaktuelle Problemstellungen im Bereich fortgeschrittenerFertigungsverfahren beschreiben, für die im Rahmen des DeltaAdvanced Automation Cups eine Lösung gefunden werden muss. Dabeitreten Teams der führenden technischen Universitäten Singapurs aufeiner globalen Plattform gegeneinander an.Delta tritt dem I4.0-Partnernetzwerk der JTC bei, um dieTransformationsprozesse der JTC-Kunden in vier Hauptbereichen zuunterstützen: Diagnose und Beratung, Basistechnologien, Schulung undKompetenzentwicklung sowie Finanzielle Förderung. JTC und Deltawerden darüber hinaus gemeinsam Aufklärungsarbeit zum JTC-Delta ITIleisten. Delta wird an JTC-Events zum Thema I4.0 teilnehmen undJTC-Kunden durch praktische Schulungen und technische Beratungunterstützen.Auf der Industrial Transformation ASIA-PACIFIC (ITAP) 2019 (einEvent der Hannover Messe in Singapur) hat Delta sein einzigartigesÖkosystem aus intelligenten und energieeffizienten Lösungen fürIndustrie 4.0-Fertigung, Konnektivität und grünes Smart City Livingpräsentiert. Deltas Produktportfolio stellt die Kundenvorteile durchdie Nutzung seines industriellen Internet der Dinge (IIoT) auf Basisder DIACloud-Plattformcloud für Remote-Konnektivität,Energiemanagement und Steuerungslösungen für die Abläufe in derintelligenten Fabrik heraus. Seine nachhaltigen Lösungen helfenKunden dabei, energieeffizienter und produktiver zu wirtschaften undgleichzeitig einen sichereren und besser vernetzten Lebensstil zugenießen.Informationen zu DeltaDelta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweiter Anbieter vonSchaltnetzteilen und Produkten für Wärmemanagement mit einem großenSortiment an energiesparenden Systemen und Lösungen in den BereichenIndustrieautomation, Gebäudeautomation, Stromversorgung fürTelekommunikationsnetze, Infrastruktur für Rechenzentren,Elektromobilität, erneuerbare Energien, Energiespeicher und Displays.Wir wollen die Entwicklung der intelligenten Fertigung undnachhaltiger Städte voranbringen. Als verantwortungsbewussterUnternehmensbürger mit dem Unternehmensleitbild "Innovative, saubereund energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft" nutzt Deltaseine Kernkompetenzen bei hocheffizienter Leistungselektronik undsein CSR-orientiertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wiebeispielsweise den weltweiten Klimawandel zu adressieren. Deltabetreut seine Kunden über Vertriebsbüros, F&E-Einrichtungen undProduktionsanlagen an nahezu 200 Standorten auf 5 Kontinenten.Delta ist Gewinner zahlreicher internationaler Preise und andererAuszeichnungen für seine unternehmerischen Erfolge, seine innovativenTechnologien und seine soziale Unternehmensverantwortung (CSR). Weitere Informationen zu Delta finden Sie unter: www.deltaww.com

Pressekontakt:
Corporate Communications
Thomas Chang
Senior Manager
+886-2-8797-2088 Dw: 5511
thomas.chang@deltaww.com