Delta Airlines will Beteiligung an mexikanischer Fluglinie erhöhen

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die US-Airline Delta will ihre Beteiligung an der mexikanischen Fluglinie Aeromexico aufstocken.



Delta Airlines bietet den Aktionären 53 Peso (2,44 Euro) pro Anteilsschein und will bis zu 32 Prozent des Gesellschaftskapitals erwerben, wie das Unternehmen am Montag in einer Notiz an die mexikanische Börse mitteilte. Damit würde sich Deltas Anteil an Aeromexico auf bis zu 49 Prozent erhöhen. Insgesamt will die Fluggesellschaft rund zwölf Milliarden Pesos (558 Millionen Euro) in den Aufkauf investieren.

Nach der Ankündigung legte der Aktienkurs von Aeromexico kräftig zu. "Das ist der nächste Schritt zum Ausbau unserer langjährigen Beziehung zu Aeromexico", sagte Delta-Vorstandschef Ed Bastian. Die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Mexiko waren zuletzt von der neuen US-Regierung in Frage gestellt worden. US-Präsident Donald Trump will das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu verhandeln oder aufkündigen. US-Unternehmen, die ihre Produktion nach Mexiko verlegen, drohte er mit hohen Strafzöllen./dde/DP/he