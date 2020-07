Delta Air Lines schreibt 5,7 Milliarden Dollar Quartalsverlust

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

ATLANTA (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gebracht.



In den drei Monaten bis Ende Juni fiel unterm Strich ein Verlust in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar (5,0 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Delta noch 1,4 Milliarden Dollar verdient. Der Umsatz brach um fast 90 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar ein.

Die Zahlen zeigten, dass die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie "wahrhaftig erschütternd" seien, sagte Delta-Chef Ed Bastian. Grund zum Optimismus gebe es auch nicht - bis zu einer nachhaltigen Erholung dürfte es mehr als zwei Jahre dauern. Obwohl die Airline schon mit drastischen Worten vor einem miserablen Quartal gewarnt hatte, fiel das Ergebnis noch schlechter aus als am Markt erwartet. Die Aktie geriet vorbörslich zunächst weiter ins Minus./hbr/DP/stk