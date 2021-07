Delta Air Lines kehrt zu seinen Gebrauchtflugzeug-Wurzeln zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

Die wichtigsten Punkte

Delta fügte in den Jahren nach der Finanzkrise zahlreiche gebrauchte Flugzeuge zu der Flotte hinzu, um die Investitionsausgaben zu begrenzen.

In den letzten Jahren verlagerte die Fluggesellschaft ihren Fokus auf die Vereinfachung der Flotte mit modernen, treibstoffeffizienten Jets.

Die COVID-19-Pandemie hat für Delta Möglichkeiten geschaffen, günstige gebrauchte Jets zu ergattern, während sie weiterhin Fortschritte bei ihrem Flottenvereinfachungsplan macht.

Vor einem Jahrzehnt wurde Delta Air Lines (WKN:A0MQV8) als geschickter Käufer von gebrauchten Flugzeugen bekannt. Als die Flotte jedoch in die Jahre kam und der Cashflow gegen Mitte des letzten Jahrzehnts anstieg, begann Delta, immer mehr brandneue Jets zu bestellen. Ende 2019 sprach das Management über eine neue Flottenstrategie, die sich auf die Vereinfachung der Flotte und eine Verlagerung auf Flugzeuge mit neuer Technologie konzentrierte.

Die COVID-19-Pandemie veranlasste Delta jedoch, ihre Flottenstrategie erneut zu überdenken. Die Fluggesellschaft hat ihr Interesse an gebrauchten Jets wiedergefunden und hat Berichten zufolge in letzter Zeit mindestens zwei Deals für gebrauchte Flugzeuge abgeschlossen.

Warum Delta früher gebrauchte Flugzeuge liebte

Delta verließ die Finanzkrise mit einer schwachen Bilanz und vielen Flugzeugen, die ersetzt werden mussten: vor allem 71 DC-9s, die im Durchschnitt 35 Jahre alt waren. Außerdem musste sie ihre Flotte in den folgenden Jahren erweitern, um von der Erholung der Nachfrage nach Flugreisen zu profitieren.

Die Airline löste dieses Problem, indem sie sich auf der ganzen Welt nach ausgemusterten Jets umsah, die sie billig kaufen oder leasen konnte. Dazu gehörten eine Reihe von MD-90, die von verschiedenen ausländischen Fluggesellschaften erworben wurden, und 88 Boeing 717, die von Southwest Airlines geleast wurden. Deltas erfahrene Wartungsorganisation verschaffte ihr einen Wettbewerbsvorteil bei der Bewältigung der daraus resultierenden Herausforderungen.

Da Delta in den fünf Jahren nach der Finanzkrise den größten Teil ihres Wachstums und Ersatzbedarfs mit billigen Gebrauchtflugzeugen deckte, konnte man trotz der langsamen wirtschaftlichen Erholung einen soliden freien Cashflow generieren. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, seine Schulden stetig abzubauen und seine Bilanz zu stärken.

DELTA AIR LINES NETTOVERSCHULDUNG (VIERTELJÄHRLICH), DATEN VON YCHARTS.

In jüngerer Zeit änderte Delta seine Strategie. Erstens stieg der Cashflow ab 2014 stark an, was Delta die Flexibilität gab, die Investitionsausgaben zu erhöhen. Zweitens wurde es vor ein paar Jahren schwierig, Teile für die MD-90 zu finden, was den Nachteil des Kaufs von „verwaisten“ Flugzeugen, die in kleinen Stückzahlen produziert wurden, aufdeckte. Infolgedessen hat Delta in letzter Zeit Milliarden von Dollar pro Jahr für neue Jets ausgegeben und nur wenige (wenn überhaupt) gebrauchte Flugzeuge gekauft.

Das Kalkül hat sich geändert

Die Pandemie veränderte die Perspektive des Managements in dreierlei Hinsicht. Erstens hat die Full-Service-Airline im letzten Jahr die Ausmusterung hunderter Jets beschleunigt, um ihre Flotte zu vereinfachen und die Kosten zu senken. Zweitens hat die Pandemie dazu geführt, dass Delta Milliarden von Dollar an Barmitteln verbrannt hat, was die Sanierung der Bilanz zu einer der wichtigsten Prioritäten für die nächsten Jahre macht. Drittens sind die Preise für gebrauchte Flugzeuge aufgrund des starken Rückgangs der Nachfrage nach Flugreisen – insbesondere außerhalb der USA und Chinas – gesunken.

Wieder einmal stellen gebrauchte Flugzeuge eine elegante Lösung dar, die es Delta ermöglicht, die Jets, die es ausmustern will, auf kostengünstige Weise zu ersetzen. Delta hat sich bereit erklärt, sieben Airbus A350 von AerCap zu leasen, wie The Air Current (Abonnement erforderlich) berichtet. Diese Jets wurden zuvor von LATAM betrieben, das Anfang des Jahres beschlossen hat, die A350 dauerhaft aus der Flotte zu entfernen, obwohl ihre ältesten A350 im Jahr 2016 ausgeliefert wurden.

Air Current berichtet auch, dass Delta einen Deal zum Kauf von 29 Boeing 737-900ER abgeschlossen hat, die zuvor vom asiatischen Billigflieger Lion Air betrieben wurden. Und die Fluggesellschaft könnte ihre Pläne für gebrauchte Flugzeuge möglicherweise weiter ausbauen, abhängig von den Marktbedingungen.

Ein neuer Ansatz für eine alte Strategie

Obwohl Delta bereit zu sein scheint, Dutzende von gebrauchten Jets zu kaufen, ist sie nicht wirklich zu der Flottenstrategie von vor zehn Jahren zurückgekehrt. Die gebrauchten Jets, die Delta in diesem Jahr kauft, sind recht jung: vor allem die A350s. Außerdem passen sie zu den Flottenvereinfachungsplänen der Fluggesellschaft. Delta hat heute 130 737-900ER in der Flotte, die im Durchschnitt weniger als fünf Jahre alt sind. Außerdem hat sie 15 A350 und Bestellungen für 20 weitere.

Obwohl Delta dieses Mal relativ moderne Flugzeuge kauft, ist es wahrscheinlich, dass sie sich große Preisnachlässe im Vergleich zu den Preisen vor der Pandemie sichern können, da das Angebot an gebrauchten Jets weiterhin die Nachfrage bei weitem übersteigt. Auf diese Weise kann Delta seine Flotte weiter modernisieren und vereinfachen – und die damit verbundenen Kosteneinsparungen nutzen – und gleichzeitig die Investitionskosten in Grenzen halten.

Die Investoren bekamen letzten Monat einen Blick auf die Alternative, als United Airlines 270 neue Jets bestellte, um ihre Flotte zu modernisieren und zu erweitern. Dies erhöhte die Investitionsverpflichtungen von United um mehr als 12 Milliarden US-Dollar auf atemberaubende 35,9 Milliarden US-Dollar. Deltas Schritt, aus der Verfügbarkeit von billigen, modernen Gebrauchtjets Kapital zu schlagen, sieht weitaus aktionärsfreundlicher aus und wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Bilanz viel schneller als die der Rivalen zu sanieren.

Der Artikel Delta Air Lines kehrt zu seinen Gebrauchtflugzeug-Wurzeln zurück ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Adam Levine-Weinberg auf Englisch verfasst und am 11.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt AerCap Holdings, Delta Air Lines und Southwest Airlines.

Motley Fool Deutschland 2021