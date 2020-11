Delta Air Lines: Zwangsstop in Chicago!

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

Delta Air Lines (NYSE:DAL) hat ihre Frachtanlage am internationalen Flughafen O’Hare in Chicago bis zum 2. Dezember geschlossen, da ein Sprecher sagte, dass dies auf “ein unvorhergesehenes Personalproblem” zurückzuführen sei. In einer Mitteilung an die Kunden am Montag sagte Delta Cargo, dass sie keine Sendungen annehmen, ausliefern oder umladen werde. Der Versand von ein- und ausgehenden Lastwagen sei ebenfalls nicht verfügbar, mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



