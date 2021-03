Delta Air Lines Aktie: Sind die Amerikaner bereit zu reisen?

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

Die Aktien der Fluggesellschaften gewannen am Montag an Höhe, nachdem die Branche einige der ermutigendsten Daten seit Beginn der Pandemie erhielt. Am Sonntag überprüfte die Transportation Security Administration 1,34 Millionen Menschen – 86.000 mehr als am gleichen Tag vor einem Jahr. Die Anzahl der Kontrollen lag zwar immer noch 45% unter dem Niveau von 2019, aber es ist das letzte in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!