Delta Air Lines-Aktie: Bald der Ausbruch?

Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) Aktien wurden am Freitag niedriger gehandelt und kühlten sich ab, nachdem das Unternehmen bessere als erwartete Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab und am Donnerstag einen Ausblick veröffentlichte.

Das Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 22 Cents pro Aktie und übertraf damit die Schätzung von 13 Cents pro Aktie. Der Quartalsumsatz lag bei 9,47 Milliarden Dollar und



